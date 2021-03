Sono in molti a credere all’oroscopo. C’è chi lo usa per scoprire qualcosa di più su di sé, chi per sapere se c’è compatibilità col proprio partner. Grazie a internet siamo però in grado di accedere a servizi sempre più sofisticati. Tra mappe astrali e calcoli complessi, oggi possiamo anche scoprire quali sono i luoghi migliori in cui andare in vacanza a seconda del nostro segno zodiacale.

Non c’entra solo il sole

Quando pensiamo al nostro segno zodiacale pensiamo solitamente al segno solare. Il segno solare è infatti il nostro segno principale. Il suo nome deriva dalla posizione del sole nel cielo al momento della nostra nascita. In realtà ognuno di noi ha molti altri segni zodiacali. Ogni pianeta, e non solo, porta infatti con sé un significato e un segno.

A seconda della posizione del pianeta del cielo alla nostra nascita avremo un segno diverso. Ognuno di noi ha quindi un profilo completamente unico. Ecco perché, secondo molti, due persone con lo stesso segno solare possono essere in realtà molto diverse. Per scoprire i luoghi migliori in cui andare in vacanza a seconda del nostro segno zodiacale non ci basta quindi la data di nascita.

Scegliere le prossime destinazioni

Per scoprire i luoghi migliori in cui viaggiare, o trasferirsi, basta fare una ricerca Google. Esistono diversi siti, infatti, che offrono la possibilità visualizzare una mappa personalizzata. Per accedervi dobbiamo inserire data, ora e luogo di nascita. In questo modo il sistema calcolerà con precisione la posizione degli astri al momento della nostra nascita. Come risultato avremo una mappa del mondo attraversata da diverse onde e linee verticali.

Ogni riga, di colore diverso, rappresenta un pianeta. Ognuna di queste ha quindi con sé dei significati diversi che influenzano le aree del mondo che attraversano. Su ogni linea è anche presente un pallino, che identifica il luogo in cui l’effetto del pianeta è più forte. Su questi siti è possibile leggere le descrizioni e il significato di ogni linea. Le aree attraversate da Marte metteranno, ad esempio, alla prova il nostro coraggio. Quelle in cui passa Giove invece ci stimoleranno intellettualmente.