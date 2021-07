Fra le città più visitate e conosciute al mondo si trova certamente Parigi. La capitale francese, che vanta di essere la città dell’amore e delle luci, ha certamente un gran numero di attrazioni che ogni anno attirano milioni di turisti provenienti da ogni parte del globo.

Sita a meno di due ore dal nord Italia, è una città favolosa per la quale è possibile anche trovare voli low cost a partire da appena 20 euro. Sono davvero moltissimi i luoghi imperdibili da visitare quando si viaggia in questa famosissima capitale europea. Ricca di storia e cultura, ma anche di ottima cucina tra crepes, baguettes, formaggi francesi e ottimo vino.

I luoghi imperdibili da visitare quando si viaggia in questa famosissima capitale europea

Arco di Trionfo

Monumento creato in onore di Napoleone Bonaparte dopo la vittoria della battaglia di Austerlitz e sito in piazza Stella, è uno dei principali monumenti parigini.

Catacombe

Estese per ben 285 chilometri circa, nel sottosuolo di Parigi, le catacombe in questione si dice contengano i resti di circa sei milioni di esseri umani, portando, così, questa località sotterranea a detenere il primato di necropoli conosciuta più grande al mondo.

Champs Elysées

Parigi è molto famosa per essere una città di alta moda. La via degli Champs Elysées è la più famosa via di moda della città ed è conosciuta in tutto il mondo.

Gita sulla Senna

Grazie ad alcune imbarcazioni site nei pressi della Tour Eiffel sarà possibile fare il giro della splendida capitale francese sulle acque della Senna.

Louvre

Fra i musei più conosciuti e ricchi a livello globale, il Louvre merita certamente una visita da chi passerà da Parigi.

Montmartre

Sita su una collina, Montmartre è certamente un luogo favoloso da visitare a Parigi. La sera si rivela anche molto suggestiva e richiama un’atmosfera bohémien meravigliosa.

Moulin Rouge

Molto celebre è anche il Moulin Rouge, sito nel famoso quartiere a luci rosse di Pigalle.

Notre Dame de Paris

La famosissima cattedrale gotica è un monumento molto apprezzato in tutto il mondo e richiama molto turismo su di sé. Davvero bella ed incantevole è possibile visitare il suo interno, ma anche salire ai piani superiori e vedere la città dall’alto.

Tour Eiffel

Monumento che non necessita certo di presentazioni. La Tour Eiffel rappresenta la bellezza di Parigi ed è stupefacente salirci sopra ed ammirare il tramonto su Parigi.

Oltre a questi sopracitati, esistono moltissimi altri luoghi favolosi a Parigi. Dietro ad ogni angolo si possono trovare meraviglie e sorprese inaspettate.