Già in un precedente report avevamo discusso delle potenzialità di questo titolo. Oggi andiamo a rivedere i livelli oltre i quali le azioni Tesmec potrebbero triplicare il loro valore.

Come si vede dai grafici, per semplicità ci concentreremo su quello settimanale, le quotazioni da mesi sono bloccate all’interno del trading range 0,105-0,124 euro. Solo una chiusura di uno di questi due estremi, quindi, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo la massima estensione si trova in area 0,31 euro per un potenziale rialzo del 200%.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso le quotazioni potrebbero spingersi nuovamente in area 0,07 euro.

Prima di prendere posizione, quindi, attendere la rottura in chiusura di settimana di uno dei due livelli indicati. Da notare che la settimana che sta per chiudersi potrebbe vedere la formazione di un segnale di vendita dello Swing Indicator. Se non accompagnato dalla rottura di area 0,105 euro questo segnale potrebbe rivelarsi lettera morta.

Secondo l’ultimo report di Banca Intermonte sul titolo che risale febbraio 2021, la raccomandazione è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 120%.

I livelli oltre i quali le azioni Tesmec potrebbero triplicare il loro valore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tesmec (MIL:TES) ha chiuso la seduta del 8 luglio a 0,1122 euro in ribasso del 2,43% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.