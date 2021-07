È ormai da inizio anno che le quotazioni del titolo si stanno muovendo in un ampio trading range. Quali sono, quindi, i livelli oltre i quali le azioni Digital360 potrebbero raddoppiare il proprio valore?

Incominciamo col dire che rispetto al precedente report il titolo ha guadagnato circa il 30%.

Guardando il grafico notiamo subito che un ruolo molto importante è rappresentato dal livello in area 2,74 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi successivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 4,69 euro potrebbe dare vita a un ulteriore rialzi di oltre l’85%. Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 2,36 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo puntare le quotazioni verso area 2 euro, nel migliore dei casi.

Questo è quanto ci dice l’analisi grafica, possiamo in qualche capire quale sia lo scenario più probabile guardando ai fondamentali del titolo?

A parte il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una forte sottovalutazione, i multipli di mercato indicano un titolo fortemente sopravvalutato.

Lo scenario, però, cambia completamente se si guarda alle prospettive future. Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi. Ad esempio, gli utili sono attesi crescere mediamente di circa il 40% all’anno per i prossimi 3 anni. Un livello questo molto superiore sia a quello del settore di riferimento che del mercato italiano. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%.

I livelli oltre i quali le azioni Digital360 potrebbero raddoppiare il proprio valore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Digital360 (MIB:DIG) ha chiuso la seduta del 13 luglio a quota 2,52 euro in rialzo del 1,61% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale