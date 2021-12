I livelli oltre i quali le azioni Banco Desio e della Brianza potrebbero partire con un forte movimento direzionale?

È ormai da luglio che le quotazioni del titolo si stanno muovendo all’interno del trading range delimitato dai livelli 2,90 euro e 3,19 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli, quindi potrebbe determinare una forte accelerazione direzionale.

Consideriamo il caso in cui prenda forza la proiezione rialzista, linea tratteggiata. In questo caso l’obiettivo successivo si trova in area 3,55 euro (II obiettivo di prezzo), mentre la massima estensione rialzista passa per area 3,90 euro.

Qualora, invece, dovesse prendere piede lo scenario ribassista (linea continua) il I obiettivo di prezzo si trova in area 2,67 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 2,07 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 1,468 euro (III obiettivo di prezzo).

Per capire quale potrebbe essere il futuro più probabile per Banco Desio e della Brianza non sono di aiuto i nostri indicatori BottomHunter e Swing Indicator. Il primo ha dato un segnale di acquisto quando il titolo si trovava in area 2,3 euro e da allora non ha più dato altre indicazioni. Lo Swing Indicator, invece, si trova in una situazione neutrale. Un primo indizio della probabile futura di reazione delle quotazioni potrebbe proprio arrivare da un segnale dello Swing Indicator.

Dal punto di vista dei fondamentali si conferma la debolezza del titolo che vedo uno spiraglio di ottimismo solo nel rapporto prezzo/utile e nel Price to Book ratio. Secondo questo indicatore, infatti, le quotazioni potrebbero apprezzarsi di circa il 50% per allinearsi alla media del settore di riferimento. Nel caso del rapporto PE, invece, la sottovalutazione è limitata al 20% circa.

I livelli oltre i quali le azioni Banco Desio e della Brianza potrebbero partire con un forte movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco Desio e della Brianza (IT:BDB) ha chiuso a 3,01 euro la seduta del 20 dicembre in ribasso dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

