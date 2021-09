In un precedente report scrivevamo di come sulle azioni Ascopiave si potesse scatenare una tempesta perfetta al ribasso. Il ribasso c’è stato, ma almeno per il momento è stato abbastanza contenuto. Gli ultimi due mesi di contrattazioni, infatti, hanno visto un titolo azionario compresso all’interno del trading range 3,475 euro – 3,655 euro. Questi sono i livelli oltre i quali la fase laterale sul titolo Ascopiave potrebbe trasformarsi in un forte movimento direzionale.

Al ribasso la rottura del supporto in area 3,475 euro potrebbe provocare un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 3,175 euro. A seguire, l’obiettivo successivo si trova in area 2,705 euro. Quest’ultimo livello corrisponde alla massima estensione ribassista e, quindi, potrebbe essere un ottimo livello dal quale le quotazioni di Ascopiave potrebbero ripartire al rialzo.

Nel caso in cui, invece, ci dovesse essere una chiusura settimanale superiore a 3,655 euro, le quotazioni partirebbero partire per un rialzo che ha come obiettivo area 5 euro. In questo caso, quindi, il titolo potrebbe andare a segnare i nuovi massimi storici.

Dal punto di vista della valutazione la situazione è un po’ complicata. Se da un lato, infatti, il fair value esprime una sottovalutazione superiore al 50%, dall’altra i multipli di mercato indicano una certa sopravvalutazione.

Altri aspetti positivi della società sono che al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda, quindi, è particolarmente redditizia.

Anche il dividendo distribuito da Ascopiave è molto interessante con un rendimento superiore al 4%-

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

I livelli oltre i quali la fase laterale sul titolo Ascopiave potrebbe trasformarsi in un forte movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ascopiave (MIL:ASC) ha chiuso la seduta del 1 settembre in rialzo del 2,10% rispetto alla seduta precedente a quota 3,65 euro.

Time frame settimanale