Prima di partire per l’individuazione dei livelli oltre i quali il titolo Gequity potrebbe partire per un forte movimento direzionale, ricordiamo che nel caso di Gequity c’è anche un altro aspetto molto importante che non va trascurato. La capitalizzazione del titolo è di poco superiore ai 10 milioni di euro e gli scambi giornalieri molto ridotti. Ragion per cui c’è il rischio di elevata volatilità con conseguente aumento della probabilità di rimanere incastrati in posizioni in perdita.

Il controvalore scambiato settimanalmente si aggira intorno ai 80.000 euro che vuol dire giornalmente meno di 20.000 euro. Si comprende, quindi, come con piccole somme si possano determinare forti escursioni di prezzo. Questa criticità è evidente se si considera la volatilità del titolo. Gequity, infatti, è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 12% a settimana.

Una nota statistica, la probabilità che una seduta di Borsa sul titolo Gequity non veda scambi è di poco inferiore al 5%.

Infine, ricordiamo che Gequity è inserito nella black list della Consob. Con riferimento all’ultimo aggiornamento, pubblicato a marzo 2022, notiamo come la posizione finanziaria netta del gruppo sia rimasta costante nel corso degli ultimi mesi con piccolissime variazioni al ribasso.

I livelli oltre i quali il titolo Gequity potrebbe partire per un forte movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Gequity (MIL:GEQ) ha chiuso la seduta del 14 aprile in rialzo del 13,19% rispetto della seduta precedente a quota 0.0206 euro.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico, sul titolo è in corso una profonda discesa iniziata a giugno del 2021. Da quel momento in poi, salvo qualche breve parentesi rialzista, è stata una discesa continua che ha portato il titolo a perdere circa il 70% dai massimi.

Nonostante la tendenza in corso sia ribassista, notiamo che da 8 settimane le quotazioni sono bloccate all’interno di un ampio trading individuato dai livelli 0,0172 euro e 0,025 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 0,025 potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista il cui obiettivo più probabile potrebbe essere localizzato in area 0,03 euro.

Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbe dirigersi verso la massima estensione ribassista che al momento potrebbe essere localizzata in area 0,0142 euro.

