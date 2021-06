L’andamento borsistico del titolo in questione è veramente incredibile. Quali sono i livelli da monitorare per capire quando terminerà la fase laterale in corso da oltre 6 mesi sul titolo Notorious Pictures?

Come si vede dal grafico seguente, l’impostazione grafica del titolo è rialzista, ma dopo aver raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 1,85 euro (a novembre del 2020) le quotazioni hanno preso a oscillare all’interno del trading range 1,57-1,95 euro. Lo Swing Indicator ha dato diversi segnali rialzisti in questo lungo periodo, ma sono rimasti lettera morta. Il BottomHunter, invece, in questo caso è risultato essere più efficace. Dopo il segnale di acquisto di novembre 2020, infatti, è partito il rialzo di Notorious Pictures.

Qualora il titolo dovesse rompere in chiusura di seduta la resistenza in area 1,85 euro, gli obiettivi successivi sono quell indicati in figura. In particolare il raggiungimento della massima estensione rialzista potrebbe portare a un rialzo di oltre il 90% rispetto ai livelli attuali. Al ribasso, invece, la massima estensione si collocherebbe in area 1 euro.

Tra i punti di forza del titolo ricordiamo le forti aspettative di crescita che potrebbero avere un forte impatto sul futuro del titolo.

L’unica analista che copre Notorious Pictures ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30%.

I livelli da monitorare per capire quando terminerà la fase laterale in corso da oltre 6 mesi sul titolo Notorious Pictures: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Notorious Pictures (MIL:NPI) ha chiuso la seduta del 7 aprile a quota 1,74 euro perdendo l’1,97%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

