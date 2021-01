Finite le feste è tempo di dieta, ma non tutti noi ci sentiamo pronti a rinunciare a qualche dolce sfiziosa. E chi ha detto che dobbiamo? Per nostra immensa fortuna esistono tantissime ricette light che ci permettono di tenere sotto controlla la linea senza però rinunciare al piacere e al gusto. Prepariamo i limoncini, la ricetta da appena 30 calorie veloce e senza cottura.

Ingredienti

Per circa 30 limoncini abbiamo bisogno di:

250g di ricotta vaccina;

160g di Pavesini;

50g di stevia;

2 limoni;

½ fiala di essenza di vaniglia.

Al posto della stevia possiamo anche usare 100g di zucchero, sia normale sia di canna.

Anche il gusto di questo dolce può essere variato: infatti al posto dei due limoni possiamo usare un’arancia intera.

Prepariamo i limoncini, la ricetta da appena 30 calorie veloce e senza cottura

Per prima cosa dobbiamo setacciare la ricotta; in questo modo otterremo una crema uniforme. In una ciotola uniamo la ricotta, la stevia, l’essenza di vaniglia, il succo e anche la scorza grattugiata di entrambi i limoni. Amalgamiamo tutto assieme con cura. Dopodiché tritiamo in modo fine la metà dei Pavesini e uniamoli alla nostra crema per ottenere un composte uniforme. Ora copriamo la ciotola con la pellicola trasparente e lasciamo riposare per mezz’ora in frigo.

Quando sarà passato il tempo necessario dividiamo l’impasto in circa 30 pezzi. Ora con le mani bagnate trasformiamo questi pezzi in palline di piccole dimensioni. Tritiamo anche l’altra metà dei Pavesini che abbiamo avanzato, quindi passiamoci le palline dentro per ricoprire tutta la superficie esterna.

A questo punto possiamo lasciare riposare i nostri limoncini un’ora nel frigo per renderli ancora più compatti, oppure se siamo impazienti possiamo anche mangiarli subito. I nostri dolcetti al limone con pochissime calorie riusciranno a deliziare il nostro palato senza però ingrandire pancia e cosce.