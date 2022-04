Le nostre librerie sono spesso piene di libri rilegati con copertine di pregio oppure stampati in brossura. Ci troviamo però a dover spolverare di frequente gli scaffali della libreria con piumini o con l’aspirapolvere. Oltre alla polvere anche altri pericoli minano l’integrità dei nostri amati tomi.

I libri ingialliti e con puzza di vecchio torneranno come nuovi con questi facili trucchi che conoscevano le nonne

Il rischio di ingiallimento o addirittura i parassiti della carta possono intaccare le pagine dei volumi. In questo articolo vedremo come proteggere i nostri libri e mantenerli come nuovi preservandoli persino dal cattivo odore.

Togliere la polvere dai libri

I libri, soprattutto se antichi o edizioni di pregio, devono essere trattati con cura. Pertanto l’aspirapolvere potrebbe essere troppo potente per la carta antica o rilegature con colle ormai secche. Per spolverlarli con attenzione dovremo procurarci un pennello. Andrà benissimo sia un pennello del trucco sia uno spazzolino da denti vecchio. Badiamo bene di seguire il verso giusto ossia dalla rilegatura verso l’esterno.

Cattivo odore dei tomi

Capita a volte che i libri abbiano un cattivo odore. Questo accade se sono riposti da tempo, se sono stati sfogliati di frequente oppure a causa di alcuni tipi di inchiostro o carta. Mettiamo fra le pagine delle foglie di alloro e poniamoli sotto ad un peso. Dopo qualche giorno l’odore sparirà e i libri saranno profumati e come nuovi.

Togliere le macchie di muffa

Per eliminare le macchie di muffa dai libri occorrerà inserire il libro chiuso in una federa di cotone e coprirli con la farina di mais o farina gialla. Chiudiamo le federe con un elastico e lasciamo agire per una settimana. L’umidità sparirà. Ovviamente dovremo buttare la farina di mais perché carica di spore. Si può prevenire la muffa, collocando dietro ai libri del carbone vegetale. Potremmo ad esempio utilizzare i filtri delle caraffe filtranti per l’acqua.

Libri ingialliti

Le pagine dei nostri tomi rischiano di diventare gialli soprattutto nei contorni. Inseriamo i libri in un sacchetto con i sassolini della lettiera del gatto. Come risaputo questa graniglia ha un altissimo potere assorbente e inoltre rilascia anche un buon profumo. Dopo qualche giorno potremo estrarre il nostro libro e passarne le pagine con un panno elettrostatico usa e getta per levare la polvere lasciata dai sassolini. Le macchie gialle di muffa saranno completamente sparite.

Parassiti della carta e insetti

Per prevenire i parassiti della carta ma anche i pesciolini d’argento possiamo spruzzare sulle mensole alcuni oli essenziali assai sgraditi a questi insetti. Può essere quello di eucalipto o di malaleuca. I parassiti si terranno alla larga dai nostri preziosi libri.

