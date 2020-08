I libri da leggere assolutamente quest’estate. E’ la stagione di spiagge ed ombrelloni. E di un po’ di tempo libero. Naturalmente, delle liste di libri da leggere. Che magari vi sarete anche fatti da soli prima delle ferie. E che forse avete già letto un po’ durante il lockdown, se la famiglia vi ha lasciato un po’ di tempo libero. Sia come sia, anche noi non ci esimiamo da questa tradizione. E vi forniamo una (lunga) lista di libri da affrontare. Date più valore al tempo ed al riposo. Ed al vostro arricchimento personale. Vi troverete un po’ di tutto, con un chiaro focus economico-finanziario, naturalmente. Ma avrete anche delle piacevoli sorprese. Iniziamo.

Hans Rosling, Factfulness. Come sottotitolo ha “Dieci ragioni per cui non capiamo il mondo. E perché le cose vanno meglio di come pensiamo”. E già questo dice tutto. I dati dimostrano, in maniera netta, come il mondo vada molto meglio di come i media ce lo dipingano. Robert J. Shiller, Euforia irrazionale. Alti e bassi di borsa. Perché la Storia è sempre maestra di vita, anche in Borsa. Paolo Gallo, La bussola del successo. Come mai alcuni hanno successo e ce la fanno, tanti vivacchiano e molti altri ancora falliscono? Fabio Innocenzi, Sabbie mobili. Esiste un banchiere per bene? La risposta automatica è no, vista la diffidenza nei confronti delle banche. La risposta definitiva nelle pagine di un libro che va dal 1994 al 2013. Coprendo tutta l’era berlusconiana. Ecco alcuni dei libri da leggere assolutamente quest’estate.

Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci. Kahneman è stato premio nobel nel 2001 per aver definito la finanza comportamentale. Questo testo riassume tutti i suoi studi. Ray Dalio, I principi del successo. Il gestore del più grande fondo speculativo del mondo illustra i suoi principi non convenzionali. Principi da usare nel lavoro come nella vita. Enrico Giovannini, L’utopia sostenibile. I tre principi del fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile su cui l’Italia deve lavorare. Tecnologia, governance e cambiamento di mentalità. Michelle Obama, Becoming. La mia storia. La biografia dell’ex first lady. E sicura candidata democratica nel 2024. Probabilmente la prima donna (di colore) che diventerà Presidente degli USA.

Yuval Noah Harari, 21 lezioni per il XXI secolo. Uno dei saggi più interessanti degli ultimi 10 anni. Le grandi domande dell’umanità. E le risposte del più importante divulgatore storico contemporaneo. Niall Ferguson, Ascesa e declino del denaro. La primaria importanza della moneta per qualsiasi relazione umana. E come fosse inevitabile che venisse creata man mano che la società si evolveva. David Attenborough. Avventure di un giovane naturalista. Il più popolare divulgatore scientifico del mondo racconta la sua vita. Con il formidabile aplomb ed umorismo britannico. Perché il mondo non è solo finanza, anzi. Ta-Nehisi Coates Tra me e il mondo. Il più importante autore afroamericano insegna al figlio com’è il mondo che lo circonda. E perché dovrà passare la vita a difendersi. Duro e veritiero.