Finalmente il decreto di Agosto è entrato in vigore. I liberi professionisti hanno il quadro chiaro delle modalità per accedere al reddito di ultima istanza del mese di maggio. I liberi professionisti hanno due strade per ottenere il bonus 1.000 euro. In questi giorni le casse private stanno avvertendo i propri iscritti della modalità per ottenere il bonus.

Quale strada intraprendere

I liberi professionisti hanno due strade da percorrere. Chi ha avuto il reddito di ultima istanza a marzo e aprile verrà riconosciuto in modo automatico. I liberi professionisti non devono fare nessuna istanza alle proprie casse private. L’ente previdenziale ha già i dati e verserà i soldi in automatico sul conto corrente. Il Governo ha riconosciuto per la pandemia del coronavirus 2.200 euro ai liberi professionisti. Alcuni dei 530mila professionisti sono stati più fortunati. I titolari di Partita Iva hanno ottenuto un bonus aggiuntivo dalle Regioni di 1.000 euro.

I liberi professionisti che hanno interrotto la propria attività nei mesi funesti fino al 31 maggio 2020 devono presentare la domanda ex novo entro il 16 settembre. I professionisti nella compilazione della domanda hanno l’obbligo di indicare codice fiscale e Iban bancario o postale. Ogni cassa privata ha predisposto un modulo per i propri iscritti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Dove sono state recuperate le somme

Il Decreto Rilancio e il Cura Italia hanno garantito la somma di 530 milioni di euro. Per il bonus di maggio di 1000 euro le casse previdenziali private prevedono che i beneficiari saranno molti di più.

Dal bonus 600 euro a bonus 1.000 euro

Nel decreto Cura Italia per i mesi di marzo e aprile i liberi professionisti hanno ricevuto 600 euro per ogni mese. I liberi professionisti per ottenere i 1000 euro devono rispettare determinati requisiti indicati nel decreto del Ministero del Lavoro del 29 maggio scorso. Dopo tanta attesa e polemiche i liberi professionisti hanno due strade per ottenere il bonus 1.000 euro.