I legumi sono uno dei cibi più utili, gustosi e facili da preparare che esistano. Esatto, racchiudono tutte queste qualità e non solo! Sono infatti ricchi di fibre e acidi grassi e, se si vuole seguire un’alimentazione sana, sono tra i primi cibi da tenere in considerazione. Infatti, non si può pensare di seguire una dieta bilanciata e salutare senza mettere questo tipo di alimenti in tavola. Ma c’è un dubbio che assale tutti, e riguarda proprio i legumi in scatola. Perché tantissimi sono convinti che non siano poi così salutari. E allora, i legumi in scatola sono davvero pericolosi per la salute come molti dicono?

L’opinione della dottoressa Francesca Evangelisti

A spiegare se davvero possono essere pericolosi per la salute è la nutrizionista Francesca Evangelisti. La dottoressa, infatti, sostiene che i legumi in scatola non siano effettivamente nocivi per la salute come molti credono. E, soprattutto, presentano le stesse fibre, vitamine e carboidrati dei legumi essiccati o di quelli freschi. L’unico problema, in realtà, riguarda l’apporto proteico. Infatti, per quanto riguarda i legumi in scatola, il numero di proteine scende notevolmente a causa dei processi di lavorazione. Perciò, non sono l’ideale per chi segue una dieta vegana o vegetariana.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Dunque, i legumi in scatola sono davvero pericolosi per la salute come molti dicono?

Secondo la dottoressa, dunque, non si tratta di cibi pericolosi per la salute. Ma, allo stesso tempo, bisogna porre attenzione, perché sono contenuti in pacchi di latta. E la nutrizionista spiega che questo tipo di confezioni possono contenere sostanze tossiche che finirebbero facilmente nel cibo. In più, in questo tipo di legumi, vengono spesso aggiunti alimenti come lo zucchero per renderli più dolci. Questo potrebbe creare problemi alla salute di molti se i legumi in scatola dovessero essere consumati quotidianamente. Perciò, quello che bisogna fare, è osservare il liquido. Se dovesse contenere bucce e dovesse risultare poco limpido, allora sarà meglio non mangiare quei legumi.

Quindi, da quanto evidenziato, si evince che i legumi in scatola non sono pericolosi per la salute di per sé. L’unica cosa che bisogna fare è stare attenti al modo in cui sono stati lavorati e a come vengono conservati.

Approfondimento

Sono tanti i motivi per cui dovresti mangiare spesso i fagioli