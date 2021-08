Durante i mesi caldi, i nostri giardini le piante ed i fiori non hanno bisogno di cure straordinarie. Settembre al contrario, è quel periodo in cui preparare il nostro bel giardino all’autunno è molto importante.

In questo articolo vedremo i lavori da fare in giardino a settembre per prepararsi all’arrivo dell’autunno.

Occorre lavorare parecchio, e molto dipende dalla grandezza del giardino e dalla quantità delle piante presenti.

La semina, i trapianti, la pulizia, la potatura, l’eliminazione delle erbe infestanti, le concimazioni E poi la messa a dimora, riparando le piante che potrebbero seccare con l’arrivo dell’inverno e del freddo.

Tutto lavoro che verrà ben ricompensato, quando arriverà la prossima primavera quando vedremo “il nostro giardino esplodere di colori e profumi”.

Ecco i lavori da fare in giardino a settembre per prepararsi all’arrivo dell’autunno

Se desideriamo rendere il nostro giardino accogliente e con un bel prato, settembre è il mese giusto per la semina dei tappeti erbosi. Oppure curare il prato eliminando le erbe infestanti che con il gran caldo sono cresciute, e eventualmente riseminare le parti di prato che sono seccate.

Piantare adesso le bulbose, in un terreno soffice in modo che non soffriranno il freddo in inverno.

Questo è anche il periodo ideale per la preparazione delle talee.

Vanno eseguite le potature delle piante eliminando gli steli floreali, i rami che hanno foglie e fiori appassiti. Potare le siepi accorciandole e dando loro una bella forma armoniosa.

In fase di luna nuova seminare le seguenti piante rustiche annuali: la calendula, l’iberis, il papavero, tulipani e narcisi.

È possibile seminare in letto caldo i ciclamini, le bocche di leone e le viole del pensiero.

Consigliamo di prestare molta attenzione alle irrigazioni. Annaffiare secondo l’andamento climatico è importante per non far morire le piante di sete o per evitare che le radici marciscano a causa dell’eccesso di acqua, nel caso in cui comincino le piogge.