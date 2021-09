Settembre è un mese pieno di incombenze per chi ha un giardino. Soprattutto per chi vuole occuparsi anche del prato. Tra semine, trapianti, potatura, raccolta di semi, conciliazioni e diverse altre attività, chi vuole un giardino ben curato dovrà rimboccarsi le maniche.

I lavori da fare a settembre nel giardino

Questo mese è l’ideale per seminare le piante rustiche annuali, un termine che si usa per riferirsi alle colture che si adattano senza problemi a condizioni difficili in termini di clima e terreno.

Nel giardino a settembre si seminano papaveri, iberis, calendule, tulipani e narcisi. Nel semenzaio, cioè il cosiddetto “letto caldo”, è tempo di piantare le margheritine, le viole del pensiero, i ciclamini e le bocche di leone.

Si mettono a dimora le piante biennali, come le campanule, i garofani del poeta, le malvarose e il non ti scordar di me. In fase di luna piena, si piantano i bulbi di narciso e si trapiantano le violaciocche in piena terra.

Settembre è anche il momento giusto per cominciare a preparare le talee di rosa, da far radicare in un solco.

Potare le piante e ripulire il giardino dalle erbacce

In fase di luna calante si effettua una potatura di contenimento degli alberi, degli arbusti e dei rampicanti. Inoltre, si asportano i boccioli laterali dei crisantemi e si ripulisce il giardino dalle erbacce, da strappare per evitare che diffondano i loro semi. Si raccolgono e gettano foglie secche e fiori appassiti.

Le seguenti piante concluderanno il loro ciclo vegetativo

Tra i lavori da fare a settembre nel giardino c’è anche la raccolta e la conservazione dei semi delle piante che concluderanno il proprio ciclo vegetativo: petunie, speronelle, gazanie, gelsomini azzurri, oleandri e zinnie.

Le fasi lunari di settembre

Come ogni buon giardiniere o agricoltore sa, il ciclo lunare influenza i lavori da svolgere nel giardino. Lo abbiamo nominato più volte nel corso della trattazione. Proprio per questo, ecco le fasi lunari di settembre 2021 a cui attenersi:

il mese si è aperto con una fase residua di luna calante, durata fino al 6;

dal 7 ci sarà il novilunio, che darà il via alla fase crescente della luna;

il 13 si compirà il primo quarto;

il 21 ci sarà la luna piena, con l’inizio della fase calante del ciclo, che si concluderà negli ultimi giorni del mese;

il 29 si compirà l’ultimo quarto.