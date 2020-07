I lavoratori autonomi dello spettacolo sorridono. Dopo molte polemiche, infatti, l’Inps ha finalmente ufficializzato il pagamento delle indennità da 600 euro per i mesi di aprile e maggio. I 29794 lavoratori autonomi dello spettacolo possono essere soddisfatti perché in questi giorni troveranno sul conto corrente circa 1200 euro. L’indennizzo rientra nelle misure straordinarie emanate dal Governo per l’emergenza sanitaria.

Il pagamento in contanti

I beneficiari che hanno optato per il pagamento in contanti devono andare all’ufficio postale per ritirare il bonus. Il pagamento avverrà a partire dal 2 luglio presso qualsiasi sportello postale del territorio nazionale.

Quali documenti servono

I lavoratori autonomi dello spettacolo devono portare il documento di identità, il codice fiscale e la comunicazione di Poste Italiane. In quest’ultima lettera ci sono tutte le indicazioni.

Chi prende i 600 euro

I lavoratori autonomi dello spettacolo hanno preso l’indennità di marzo in base al reddito dichiarato del 2019 . Quindi un reddito non superiore a 50.000 euro e per almeno 30 giornate di assicurazione obbligatoria nello stesso anno.

Controlli serrati

L’Inps ha fatto controlli stringenti al fine di verificare i requisiti posseduti. Infatti i beneficiari dell’indennità di marzo non dovevano avere un rapporto di lavoro dipendente o un trattamento pensionistico alla data del 19 maggio 2020.

Pagamento indennità di 600 euro per aprile e maggio

I lavoratori autonomi dello spettacolo che hanno presentato una dichiarazione dei redditi non superiore a 35.000 euro e con 7 giornate di assicurazione obbligatoria prenderanno i 1200 euro. L’Inps ha verificato i requisiti di questa platea di beneficiari e dopo i controlli darà l’ok. I lavoratori autonomi dello spettacolo che rientrano in questa platea nel corso dei prossimi giorni prenderanno i soldi dovuti. Parliamo del bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio. I lavoratori autonomi dello spettacolo sorridono con l’arrivo di luglio.