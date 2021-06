La FED non ha spaventato e riteniamo che la Banca centrale non abbia alcun interesse di creare malumori, anzi. Cosa attendere da domani in poi? Ecco il nostro giudizio: i mercati azionari sono alle scadenze tecniche ma alle porte ci sono possibili ulteriori rialzi. Domani sono le tre streghe e quindi nelle prime ore di contrattazione si potrebbe assistere a qualche indecisione ma poi si dovrebbe andare al rialzo.

Procediamo per gradi.

Alle ore 21.10 della giornata di contrattazione del 17 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future*

15.718

Eurostoxx Future*

4.136

Ftse Mib Future*

25.530

S&P 500 Index

4.228,43

*Scadenza settembre

La nostra previsione annuale proietta fra alti e bassi rialzi fino alla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino all’11 giugno.

La nostra previsione per la settimana del 14 giugno

Il minimo settimanale doveva formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Fino ad oggi lo scenario atteso è stato confermato e quindi anche domani il rialzo dovrebbe continuare.

I mercati azionari sono alle scadenze tecniche ma alle porte ci sono possibili ulteriori rialzi

Di seguito i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione e poter effettuare delle operazioni di trading con le probabilità a favore:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 18 giugno inferiore a 15.525.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 18 giugno inferiore a 4.081.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 18 giugno inferiore a 25.430.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 18 giugno superiore a 4.251.

Quale operatività di trading mantenere per domani?

A Wall Street è in corso un ritracciamento quindi Short di breve. Per gli altri indici azionari analizzati, Long in ottica intraday e mantenere i Long in ottica multidays. La giornata di contrattazione di domani dovrebbe essere al rialzo con apertura vicino ai minimi e chiusura vicino ai massimi.

Come al solito si procederà per step.