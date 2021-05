Dopo esserci dedicati alla colazione con gli squisiti croissant semplicissimi da fare a casa, una ricetta da 10 minuti per una delizia da 10 e lode, proseguiamo oggi il nostro viaggio nel gusto. Questa volta passeremo ad una preparazione salata.

In questo articolo capiremo come cucinare dei buonissimi mini panzerotti. Sono ottimi come antipasto sfizioso o come piatto principale del pasto. E faranno impazzire grandi e piccini!

Iniziamo subito a preparare i gustosissimi mini panzerotti da preparare in 5 minuti con solo 5 ingredienti senza frittura, senza grassi e senza lievito.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 350 grammi di farina 00 (o integrale per la versione light);

b) 160 ml di acqua;

c) 50 ml olio extravergine d’oliva;

d) due pizzichi di sale;

e) 2 grammi di bicarbonato;

f) ripieno a scelta.

In questa ricetta prepareremo dei panzerotti con ripieno di pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto.

Procedimento

In un contenitore versiamo farina, sale, bicarbonato, olio e acqua. Attenzione, aggiungiamo l’acqua poco a poco. E intanto iniziamo a mescolare il composto con le mani.

Questa fase del procedimento è molto importante, per evitare la creazione di grumi nell’impasto.

Preparare il nostro panetto sarà semplicissimo. Dovremo semplicemente mescolare con le mani, finché non ci sarà più farina nel contenitore.

Continuiamo a lavorare. E terminiamo solo quando avremo ottenuto un impasto morbido e omogeneo. Non colloso. Quindi copriamo l’impasto con un panno asciutto, e lasciamo riposare per circa venti minuti in frigorifero.

A questo punto, prendiamo una spianatoia e iniziamo a stendere l’impasto con un mattarello.

Dopo aver ottenuto una sfoglia sottile, dovremo ricavarne dei cerchi servendoci di un piccolo tagliapasta o di un bicchiere.

Aggiungiamo, quindi, il nostro ripieno. Iniziamo con un po’ di polpa di pomodoro, quindi un po’ di mozzarella e del prosciutto. Per il ripieno, ovviamente, potremo scegliere ciò che più ci piace, secondo il nostro gusto personale.

Richiudiamo l’impasto su se stesso e sigilliamo i bordi con una forchetta.

Spennelliamo i mini panzerotti con dell’olio d’oliva. Inforniamo a 190°, forno statico, per circa venti minuti, controllandoli di tanto in tanto.

E il gioco è fatto! Ecco pronti i gustosissimi mini panzerotti da preparare in 5 minuti con solo 5 ingredienti senza frittura, senza grassi e senza lievito.