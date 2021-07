Capita che si debba cambiare da soli l’olio dell’auto. Di solito la revisione viene fatta dal meccanico, quando si fa il tagliando oppure in un altro momento. Può però succedere che ci si trovi a dover cambiare da sé l’olio della propria auto. È bene sapere, allora, come fare e quali sono i gravissimi errori che si commettono quando si cambia l’olio dell’auto.

Cambiare l’olio nella maniera corretta

Guidare un veicolo è qualcosa che va al di là del mettersi in strada e viaggiare. Significa prendersene cura e fargli fare una revisione in maniera costante. Se la revisione dell’olio ce la fa il meccanico, non c’è problema, tutto va liscio.

Quando siamo noi, invece, a doverci gestire la cosa, potremmo incappare in qualche errore che potrebbe rischiare di danneggiare il nostro veicolo. Noi di ProiezionidiBorsa, che vogliamo assolutamente far risparmiare un sacco di soldi ai nostri Lettori, vi diamo di seguito degli utilissimi consigli.

I gravissimi errori che si commettono quando si cambia l’olio dell’auto

Ricordiamoci sempre che la misurazione e l’aggiunta dell’olio vanno fatti a motore spento e freddo, onde evitare di ustionarci o rovinare l’auto. Misuriamo la quantità d’olio presente nel nostro motore prima di aggiungerlo. Potremmo aggiungerne troppo oppure troppo poco.

Un altro errore da evitare riguarda il filtro. Occorre, cioè, cambiare spesso il filtro, e ricordiamoci di farlo. Il filtro assicura l’efficacia della funzione dell’olio.

Utilizziamo un olio di qualità, lubrificante, che ritardi l’usura delle componenti della nostra auto e le protegga. E soprattutto, non far passare troppo tempo tra un cambio d’olio ed un altro.

Anche questa dimenticanza può seriamente danneggiare le componenti del veicolo, e farci spendere un sacco di soldi per la manutenzione.

Occhio all’intervallo di viscosità dell’olio che si acquista. Questo intervallo deve sempre basarsi su quello consigliato, tenendo a mente che maggiore è questo intervallo e meno l’olio tenderà a spostarsi. Rimanendo, così, più… “fisso”.