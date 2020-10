Perché laviamo il maglione di lana con attenzione e cura, mentre la maglia per fare palestra no? Riteniamo che i capi sportivi siano meno delicati rispetto alla lana? Ecco i giusti passaggi per lavare i capi sportivi senza rovinarli. Quando vi iscrivete in palestra la prima cosa che si fa è cercare l’outfit giusto. E quindi si inizia a girare per negozi sportivi cercando il capo perfetto che ti faccia sentire cool, ma comodo allo stesso tempo. Una t-shirt aderente che metta in risalto la muscolatura, o dei bei leggins che sottolineano le forme.

I giusti passaggi per lavare i capi sportivi senza rovinarli

Ma quali sono i giusti passaggi per lavare i capi sportivi senza rovinarli? Questi capi non sono fatti in cotone, ma sono costituiti da fibre sintetiche, e quindi hanno bisogno delle giuste attenzioni. Una volta che avete finito gli esercizi in palestra, si consiglia sempre di togliere i capi sudati immediatamente e di mettersi degli abiti puliti. In questo modo non si terrà il sudore sul corpo. E ovviamente ricordiamo di lavarsi con attenzione. Prima di mettere l’outfit da palestra in lavatrice, però, vi consigliamo di stendere tutto per un po’, fuori all’aperto. In questo modo tutto il sudore si asciugherà. Una volta che sono asciutti, potete metterli in una bacinella con dell’acqua tiepida per circa 10 minuti e solo successivamente potete procedere al lavaggio in lavatrice.

Per il lavaggio in lavatrice, controllate sempre l’etichetta, perché se c’è scritto che il capo va lavato a mano seguite il suggerimento di quel piccolo pezzo di carta. Se invece avete il via libera, allora inserite i vostri capi, solo quelli della palestra, nella lavatrice. Selezionate il programma per lavare i capi sintetici e attendete la fine del lavaggio. Usate il detersivo che volete, ma non usate mai e poi mai l’ammorbidente, perché va a danneggiare le fibre sintetiche e assorbenti del capo. E in questo modo il vostro capo perdràe quella sua qualità traspirante.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Approfondimento

Come pulire la borsa della palestra.