Torna anche la smart gym oltre che lo smart working. Ma quali sono i giusti attrezzi da avere in casa per fare palestra che costano veramente pochissimo? Abbiamo preparato una piccola lista di attrezzi che si possono usare per fare palestra in casa.

Ovviamente l’esercizio fisico fatto in casa non è equiparabile a quello fatto in palestra, ma ci si prova. Perché arrendersi non è contemplato. E poi fa bene al corpo muoversi. Sennò si passerebbero ore e ore seduti su una sedia o su un divano, e questo non è salutare per il fisico.

I giusti attrezzi da avere in casa per fare palestra

L’esercizio fisico fatto in casa sarà molto più leggero, soprattutto per gli uomini che in palestra alzano chili e chili. Ma non è assolutamente necessario comprare troppi oggetti per fare ginnastica, perché molti sono già a casa. Gli oggetti da comprare se non si hanno già possono essere un tappetino, degli elastici e dei pesi. Per quanto riguarda i pesi si consiglia di acquistare quelli dove è possibile modificare il carico, e non quelli con il carico fisso.

Gli attrezzi già presenti

Ora invece è il momento di utilizzare gli oggetti già presenti in casa per fare allenamento. L’acqua è sicuramente una valida alternativa al peso. Infatti è possibile utilizzarla mentre si fa squat oppure mentre si lavora la parte alta della schiena. Oppure è possibile riempire uno zaino con dei libri, la cultura pesa, e fare ad esempio le flessioni. Non bisogna sottovalutare nemmeno i tavoli o sedie, perché anche loro possono essere utili per la palestra. Usando il tavolo è possibile lavorare la parte alta del dorso, mentre la sedia se accostata ad un’altra sedia creerà due perfette parallele su cui ci si può allenare.

Insomma palestra in casa è possibile farla. La cosa importante è guardare gli oggetti da un’altra prospettiva e spogliarli della loro natura.

Approfondimento

Come usare l’elastico in casa per fare allenamento?