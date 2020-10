Ognuno di noi ha sempre avuto il sogno di indossare qualcosa visto sul corpo di un personaggio famoso. Oggi, questo sogno può diventare realtà. A fine mese i gioielli di un personaggio famoso finiscono all’asta. Scopriamo di quale Vip parliamo. Si tratta di Moira Orfei, regina del circo italiano, scomparsa 5 anni fa. Ebbene, anelli, collane, bracciali saranno venduti al miglior offerente. I familiari dell’eccentrica circense, hanno deciso di mettere in vendita 48 gioielli rari e preziosi della collezione.

Questi pezzi unici sono stati lasciati in custodia dalla famiglia presso i caveau di Affide. L’azienda leader in Europa e in Italia nel credito su stima, a fine mese metterà all’asta tutto ciò in loro possesso. Stefano Orfei Nones, figlio della circense, a garanzia che tutti i gioielli appartengono alla collezione privata della mamma, firmerà un certificato.

I preziosi finiti all’asta

Cresce la curiosità di sapere quali pezzi pregiati vanno all’asta. Moira Orfei indossava sempre un anello con un diamante di 5 carati. La base d’asta è di 25.000 euro.

Per ottenere la collana con smeraldi, bisogna rilanciare su una base d’asta di 15.000 euro. Su questo ultimo pezzo pregiato va ricordato un episodio, datato 1977. A quei tempi, Moira Orfei acquistò questa collana durante la tournée del suo circo in Iran. La troupe rimase bloccata alla corte dello Scià di Persia in seguito all’insurrezione popolare. Moira Orfei, riuscì a fare ritorno in Italia, grazie all’intervento del Ministero degli Esteri. L’Achille Lauro sbarcò in Iran per recuperare i 100 artisti e 50 animali.

Suscitare la curiosità

Da qui fino al 28 ottobre a Roma, nei saloni di Palazzo del Monte di Pietà, i gioielli di Moira Orfei saranno esposti alla visione di tutti. In primis, la mostra è un modo per ripercorrere le tappe dell’intensissima vita dell’artista circense, fatta di spettacolo, cinema, riconoscimenti e amore per la famiglia.

Inoltre è l’occasione di suscitare l’interesse del cittadino facoltoso. I gioielli di un personaggio famoso finiscono all’asta, quale occasione più ghiotta per acquistare uno dei pezzi pregiati della collezione di Moira Orfei.