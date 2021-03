I gioielli che ogni donna dovrebbe avere nel suo scrigno delle meraviglie

I gioielli da sempre esprimono un legame con persone o eventi importanti. Ogni occasione è una buona idea per esprimere il proprio affetto donando un’emozione preziosa e ricca di significato.

Eventi importanti come un matrimonio, una nascita, la laurea, un compleanno e tanti altri, sono le occasioni in cui si può scegliere di donare un emozione alla persona amata.

I gioielli sono una vera e propria chicca che ogni donna possiede e racchiude nello scrigno delle meraviglie.

La maggior parte delle persone, amano i dettagli e gli accessori fanno parte dei dettagli preferiti dalle donne

Scelti con gusto, semplici e lineari o estremamente eccentrici ed ingombranti sono gli accessori che molte donne scelgono ogni mattina prima di uscire di casa e iniziare la giornata.

I gioielli sono una scelta esclusiva, che aiuta a valorizzare l’immagine rendendo unica e speciale la persona che li indossa. Perfetti alleati di bellezza, aiutano a valorizzare una scollatura profonda con una collana lunga, il colore degli occhi con degli orecchini che ne valorizzino il colore e così via.

Inoltre ogni gioiello esprime una piccola parte della personalità di chi l’indossa e mettono in luce alcune preferenze.

Quali sono i gioielli che ogni donna deve avere nel suo scrigno delle meraviglie?

Ci sono dei gioielli che non devono mancare nel portagioie di una donna. Questi sono essenziali per personalizzare ed impreziosire l’outfit.

Ecco alcuni esempi.

Un bracciale

I bracciali hanno un significato speciale, che riporta al periodo in cui gli Egizi racchiudevano in esso un significato religioso e spirituale. Anche le donne dell’antica Roma indossavano uno o più bracciali anche al di sopra del gomito come segno distintivo sociale tra patrizi e plebei.

Non potrà mancare nel portagioie di una donna un bracciale che la faccia sentire importante e bella, che valorizzi e completi il suo outfit con eleganza, raffinatezza e stile. Uno di questi bracciali, potrà essere un tennis.

La collana

Ci sono vari tipi di collane che possono essere perfette per valorizzare il girocollo. Una collana versatile e semplice da poter indossare in ogni occasione, un gioiello di classe e raffinatezza che racchiude tutta la femminilità di una donna.

La collana perfetta è quella che va più in sintonia con il nostro modo di essere. Un punto luce semplice ed essenziale o un girocollo semplice e lineare come il classico snake piatto, (l’ultimo trend per l’estate 2021), possono essere l’accessorio perfetto che non potrà mancare nel nostro portagioie.

Gli orecchini

Da utilizzare per ogni occasione gli orecchini incorniciano il viso e i più gettonati restano gli orecchini di perle. Questo genere di orecchini hanno una vestibilità assoluta, eleganza e trend da indossare anche con delle semplici sneakers. Sono un accessorio legato alla purezza e possono essere indossate sempre e comunque.

Oltre agli orecchini con la perla, non potranno mancare anche i più amati: i cerchietti. Di qualsiasi dimensione con pendenti o senza, sono un accessorio intramontabile. Famosi negli anni ’80 grazie a Madonna e negli anni ’90 con le icone della serie di Beverly Hills. Oggi le maggiori influencers di moda come Chiara Ferragni, indossano questo i cerchietti su ogni outfit all’ultima moda.

Gli anelli

Un anello da cocktail non può mancare nel portagioie di una donna. Nato durante il proibizionismo (i mitici Roaring Twenties), le ragazze indossavano vistosi anelli mentre ordinavano da bere, da qui il nome.