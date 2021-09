Con l’arrivo dell’autunno stiamo passando sempre più tempo in casa. Dopotutto è normale, perché le temperature si abbassano e la pioggia si fa più frequente. Questo significa che dobbiamo trovare dei passatempi diversi dai picnic e dai bagni al mare dell’estate. Possiamo quindi guardarci una bella serie TV che ci può fare compagnia per decine di ore. Oppure possiamo passare un po’ di tempo con i nostri figli, se ne abbiamo.

Non dimentichiamo poi che molti di noi hanno cani e gatti in casa, anche loro meritevoli di attenzioni in questo momento dell’anno. E per fortuna possiamo intrattenerli in modi molto divertenti anche a ottobre ed oltre. Andiamo, quindi, a scoprire i giochi e i passatempi perfetti per un autunno a casa con i nostri cani.

Ecco cosa possiamo fare

L’estate è stata piena di momenti di gioco e di sfogo all’aria aperta per il nostro cane. Per cui è anche normale che in questo periodo dell’anno resti più tempo in casa a riposarsi. In questo modo può riprendere le energie per ripartire alla grande in primavera. Tuttavia, è bene non tenere il cane troppo poco inattivo.

Giocando con lui possiamo mantenerlo attivo, stimolato, e soprattutto felice. Dopo aver giocato ci saremo divertiti sia noi che lui. L’autunno è anche un buon momento per insegnargli qualche semplice movimento, ad esempio sedersi oppure dare la zampa. Quindi, si tratta di un periodo buono sia per il gioco che per l’insegnamento.

I giochi e i passatempi perfetti per un autunno a casa con i nostri cani

Se abbiamo una casa un po’ spaziosa possiamo giocare al riporto, il più comune tra i giochi per i cani. Prendiamo una pallina, o un bastoncino, e lanciamolo dall’altra parte della stanza. Il cane ce lo riporterà correndo su e giù. Si tratta di un buon modo per tenere l’animale attivo e non lasciarlo coricato tutto il giorno.

Stiamo attenti, però, a non fare disastri in casa. Per poter fare questo gioco, infatti, dobbiamo essere sicuri che non ci siano mobili o punti pericolosi, così che il nostro amico a quattro zampe possa correre in libertà. Chiaramente, il riporto all’interno è adatto solo per cani di taglia media o piccola.

Il secondo gioco molto divertente per il nostro amico è il nascondino. Prendiamo il giocattolo preferito del cane e nascondiamolo da qualche parte in casa. Poi diamogli il via e facciamoglielo cercare. Per rendere questo passatempo più appagante, garantiamo una ricompensa al nostro amico quando riesce a trovarlo. Una crocchetta dovrebbe essere sufficiente per motivarlo a fare tante sessioni di nascondino.