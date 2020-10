Spesso, ci siamo chiesti se effettivamente i giganti del web pagano le tasse in Italia. Il centro studi Mediobanca ci aiuta in questo senso. I colossi del web contano un giro d’affari di oltre mille miliardi di euro l’anno e hanno profitti per 146 miliardi.

Nonostante questi numeri strepitosi, le multinazionali versano al Fisco importi veramente esigui. Mediobanca ha fatto uno screening a livello globale e italiano.

Dunque, prima di addentrarci nei dati, vediamo Mediobanca quante aziende ha preso in considerazione.

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti 25 gruppi Internet al mondo. Però, Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet e Microsoft producono la metà dei ricavi. Infatti, a queste tre società fanno capo la metà di tutte le vendite on line, la metà dei ricavi da servizi internet e la metà del mercato dei software.

Le tre società regine

Amazon, Alphabet (Google) e Microsoft realizzano ricavi in Italia per 3,3 miliardi. Quanto pagano di tasse? Le tre società regine sborsano solo 70 milioni alle casse dello Stato. In effetti, queste tasse si calcolano sugli utili e non sui ricavi. Inoltre, le tre società non rendono noto la suddivisione dei profitti.

Ottimizzazione fiscale

Il dato sul fatturato è una indicazione. Con particolari tecniche di ottimizzazione fiscale, facendo operazioni tra vari gruppi afferenti tra loro, queste società riescono a spostare gli utili nei paesi dove il prelievo è bassissimo o inesistente.

Purtroppo, l’ottimizzazione fiscale, per il Fisco ha un costo salato. In 5 anni i big di Internet hanno sottratto alle casse dello Stato 46 miliardi di euro.

I colossi del web corrono

Leggendo l’interessante rapporto di Mediobanca si scopre che il ritmo di crescita questi gruppi è dieci volte superiore all’industria tradizionale. Di conseguenza, anche i profitti vanno su crescite diverse: 24% in più per i colossi del web contro il modesto + 0,6% della grande manifattura.

Infine, le società Internet al mondo possono contare su una liquidità da fare invidia. 588 miliardi di euro vengono investiti in asset come titoli di Stato o obbligazioni ad alto rating statunitensi. Nonostante questi numeri, i giganti del web pagano le tasse in Italia, ma non quanto ci saremo aspettati.