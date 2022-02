Noi di ProiezionidiBorsa siamo fermamente convinti di lasciare sempre la parola agli esperti del settore.

Quando parliamo di piante e fiori naturalmente gli esperti sono i giardinieri che da secoli studiano per capire come rendere più belli i nostri spazi naturali. Non solo, i giardinieri conoscono bene anche la stagionalità dei fiori e delle piante, così come il loro habitat naturale.

A marzo la primavera cerca di imporsi sull’inverno che ancora fa sentire la propria presenza. Di conseguenza, non possiamo ancora piantare dei fiori completamente primaverili ma dovremmo evitare di scegliere quelli tipicamente invernali.

In particolare, i giardinieri consigliano di piantare o regalare questi bellissimi fiori in questo periodo di passaggio stagionale.

Narcisi, crocus e freesia

I narcisi sono quei fiori gialli che riescono a dare una forte personalità a qualsiasi giardino. In balcone, ricordiamoci di piantarne alcuni in vasi più grandi.

Il crocus, invece, è una bulbosa viola chiaro che si sposa perfettamente con i narcisi creando un meraviglioso effetto ottico.

La freesia fiorisce abbondantemente ma teme il gelo. Si consiglia, dunque, di piantarla in quelle regioni d’Italia per cui ora il gelo è soltanto un ricordo dei mesi passati.

In alternativa, possiamo pensare al giacinto orientale, che vediamo spesso nelle aiuole delle nostre città. La sua grande caratteristica è di presentarsi con mille colori. Già da solo questo fiore ci consente di avere un arcobaleno di colori sul nostro balcone o in giardino.

I giardinieri consigliano di piantare o regalare questi bellissimi fiori a marzo per balcone o giardino

Possiamo ancora piantare le primule ma soltanto in quelle regioni d’Italia in cui il caldo eccessivo non ha ancora raggiunto livelli troppo alti.

Attenzione, poi, al mughetto: pianta meravigliosa che cresce spontaneamente ma che è velenosa. Riesce a raggiunge anche notevoli altezze: supera i venti centimetri in salute. Ricordiamoci, però, di piantarla al sole.

Tulipani olandesi e non ti scordar di me, anche se per poco tempo, riescono a rendere più attrattivo il nostro arcobaleno di colori.

Infine, se vogliamo già prepararci per la festa della donna, ricordiamoci di piantare le mimose. Quel giallo di marzo che si abbina perfettamente al viola del crocus e ci permette di regalare a tutte le nostre amiche e famigliari un bel fiore. Chiudiamo con il suggerimento di piantare la forsizia, la calendula e la margherita.

