Esistono alcuni luoghi dell’abitazione frequentemente interessati da fenomeni per i quali, prima o poi, saremo chiamati in qualche modo ad intervenire. Uno di questi posti senza ombra di dubbio è il bagno. D’altronde con tutte le tubature e gli scarichi presenti, il rischio che qualcosa vada storto è davvero dietro l’angolo. Ci riferiamo ovviamente ad otturazioni e malfunzionamenti, ma anche a grandi quantità di sporcizia accumulata. Sperando di far cosa gradita quindi, oggi andremo a parlare di un’ottima tecnica per risolvere uno di questi problemi. Infatti ecco come i germi e le incrostazioni nella tazza del water spariranno in un attimo con questo metodo infallibile.

Incrostazioni insopportabili

Del resto è molto frustrante dedicare tempo e attenzione alla pulizia del bagno e continuare a non essere soddisfatti del risultato per colpa di particolari minimi. Come, ad esempio, le fastidiosissime incrostazioni visibili su tutta la superficie interna della tazza. Per rimuovere quest’ultime certamente non basta una pulizia superficiale, come invece può essere risolutiva per altre parti della stanza. È dunque necessario conoscere qualche trucchetto, come appunto quello che riveleremo tra poco. Dunque svelato il modo in cui i germi e le incrostazioni nella tazza del water spariranno in un attimo con questo metodo infallibile.

Non solo a tavola

Esistono diversi alimenti che, se usati nel modo giusto, offrono degli incredibili aiuti ben oltre il perimetro della sala da pranzo. Si tratta di componenti che presentano caratteristiche disinfettanti e antibatteriche, ottime per sconfiggere i germi. Come, ad esempio, l’aceto di mele. Ci siamo già occupati delle ottime proprietà di questo ingrediente, come si può vedere in questo articolo. Oggi vogliamo svelarne un altro uso ancora che si rivela altrettanto interessante, soprattutto per l’unione che possiamo farne con un’altra componente. Infatti per sconfiggere i germi e le relative incrostazioni suggeriamo di unire all’aceto di mele del succo di limone.

Versiamo i due ingredienti in una bacinella e mescoliamo per qualche minuto. A questo punto applichiamo il tutto sulla superficie interna della tazza, interessata appunto da questi fenomeni. Attendiamo qualche minuto e andiamo a risciacquare con dell’acqua. L’unione dei due ingredienti sarà super efficace contro i batteri e germi che interessano questa zona del bagno. Ed anche le incrostazioni leveranno il disturbo grazie alla caratteristica corrosiva del composto. Non ci resta che provare e rimanere stupiti.