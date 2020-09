È possibile che tra i familiari fiscalmente a carico ci siano anche i propri genitori? Cosa prevede la normativa fiscale in merito alla questione e quali soluzioni sono possibili? Insieme agli Esperti di ProiezionidiBorsa vedremo quando i genitori possono essere fiscalmente a carico dei figli.

Cosa si intende per familiare a carico

Nel novero dei familiari che risultano a carico del contribuente, solitamente si trovano i figli e, in alcuni casi, il coniuge. Accade assai di frequente, però, che il genitore anziano viva con la famiglia del figlio e che percepisca dei redditi limitatissimi. In questi casi i genitori possono essere fiscalmente a carico dei figli secondo la Legge? Ebbene, la risposta è affermativa a patto che rispettino particolari requisiti che consentono di considerare il familiare fiscalmente a carico. Ricordiamo che quando parliamo di familiare a carico, intendiamo riferirci alle possibili detrazioni che il dichiarante può ricevere in virtù di tale condizione economico-fiscale.

I genitori possono essere fiscalmente a carico dei figli?

Innanzitutto partiamo col dire che affinché si possa considerare sul piano fiscale il genitore a carico, è indispensabile che egli risulti convivente con il dichiarante. In questo caso, si considera come dichiarante il figlio. In alternativa, deve sussistere il requisito che implica la corresponsione dell’assegno alimentare da parte del figlio al genitore. A queste condizioni, si aggiunge anche un altro requisito imprescindibile che riguarda il reddito. Difatti il genitore può ritenersi a carico se percepisce un reddito non superiore alla soglia di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Se sono presenti queste condizioni, allora è possibile far rientrare il proprio genitore tra i familiari a proprio carico.

Secondo quanto prevede l’art. 12 del DPR 917/1986, è possibile che il contribuente benefici delle detrazioni fiscali per ogni familiare a carico. A tal riguardo, quindi, è utile ricordare che non solo il genitore può considerarsi come un familiare a carico. Esistono differenti situazioni familiari che includono tra il carico del contribuente altri parenti. Per un ulteriore approfondimento sull’elenco completo, è possibile consultare la guida presente qui.