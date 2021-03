Lo sappiamo bene, i limoni hanno vita breve. Spesso ci ritroviamo con la dispensa piena di questi agrumi e non riusciamo a utilizzarli tutti. Buttare i limoni ormai andati a male ci dispiace. Per fortuna però è possibile conservare l’elemento che più amiamo del limone: il suo succo. In questo modo avremo pronta una riserva di succo di limone disponibile in qualsiasi momento dell’anno. Ecco quindi i geniali metodi per congelare il succo di limone in poche mosse.

Un metodo versatile

Il primo metodo è estremamente versatile. Ci permette infatti di conservare il succo sia per la cottura di cibi sia per dare più gusto alle bevande. Come prima cosa dobbiamo spremere il limone. Possiamo farci aiutare da uno spremi-agrumi per ottenere tutto il succo che ci serve. A questo punto il consiglio è quello di filtrare il succo per rimuovere semi e pezzi di polpa.

Dopodiché non resta che versare il succo nei tipici contenitori per il ghiaccio del freezer. In questo modo avremo delle porzioni pronte all’uso. Il succo può essere fatto sgelare e usato come condimento o in cottura. In alternativa possiamo aggiungere i cubetti alle nostre bibite d’estate per unire freschezza e gusto!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le giuste dosi

In alternativa possiamo conservare il succo in modo pratico e utile. Tra i geniali metodi per congelare il succo di limone in poche mosse, questo viene incontro a chi ama cucinare. Capita spesso, infatti, di preparare diverse volte le nostre ricette del cuore. Se sappiamo che a breve cucineremo di nuovo un determinato piatto possiamo congelare la giusta quantità di succo. In questo modo eviteremo sprechi.

Ciò risulta utile soprattutto per le preparazioni dolci che spesso richiedono una certa quantità di limone. In questo caso possiamo spremere il numero di limoni che ci serve o pesare il succo. Dopodiché possiamo congelare le diverse porzioni divise in vasetti pronti all’uso. Ora non resta che scongelarli quando ci servono e sfruttare al meglio la nostra riserva!