Avere una casa piccola non è affatto una brutta cosa. Certo, magari non ci sarà posto per tutti i comfort delle controparti più spaziose, ma questo non è un problema. Si può infatti rendere una casa piccola davvero deliziosa, facendo attenzione giusto ad un paio di cose. Vediamo come, elencando i geniali accorgimenti per rendere davvero accogliente una casa piccola.

Un tocco di originalità

Partiamo subito con la prima cosa che si vede entrando in casa, ovvero l’ingresso. Qui l’ideale sarebbe sostituire gli appendiabiti ad albero con quelli a muro. In tal modo si lascia spazio per un paio di altri mobili utili. Tra questi, consigliamo un piccolo divanetto in cui ci si possa sedere per togliersi le scarpe. Questo renderà subito più gradevole il primo impatto con la nostra casa, con un piccolo angolo di relax.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Se abbiamo spazio, mettiamoci anche un piccolo tavolino dove lasciare le chiavi di casa, migliorerà ancora di più le cose.

Rendiamo tutto più spazioso

Il problema delle case piccole è che a volte possono risultare un po’ soffocanti, se non si fa attenzione all’arredamento. Possiamo risolvere innanzitutto prediligendo colori neutri oppure il bianco per i muri, per dare più aria agli spazi.

Passiamo ad un altro elemento importante. Non rinunciamo ad una vera sala da pranzo, con un tavolo spazioso e tante sedie. Qui il segreto sta nel comprare un tavolo e delle sedie pieghevoli, come consigliamo in questo articolo. In tal modo possiamo tirar fuori tutto quando si mangia, ma lasciare gli spazi più liberi durante il giorno.

Diamo le priorità giuste

Per rendere davvero confortevole casa nostra dobbiamo iniziare a pensare: cosa si può sacrificare, e cosa no? Perché è chiaro che una casa piccola richiede di scendere un po’ a compromessi. Il consiglio, per il massimo del comfort, è non rinunciare assolutamente al divano. Possibilmente, prendiamolo il più grande possibile, e facciamone il centro della nostra vita casalinga.

Questi sono quindi i geniali accorgimenti per rendere davvero accogliente una casa piccola. Basta fare le scelte giuste per migliorare la propria abitazione in un batter d’occhio.