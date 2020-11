Chi ha in casa un gatto, o ne ha avuti in passato, si sarà sicuramente reso conto delle loro particolarità. Quanto ci fanno ridere quando sembrano impazzire e cominciano a correre per tutta casa senza motivi apparenti?

Quante volte ci siamo chiesti cosa si nasconde dietro quegli occhietti dolci e vispi?

Ecco svelata la risposta.

I sensi più sviluppati

È utile sapere, che i gatti, hanno i sensi più sviluppati dei nostri.

Soprattutto hanno l’udito e la vista più acuti dell’essere umano.

Riescono a percepire rumori e stimoli luminosi di cui noi non riusciremmo mai ad accorgerci.

I gatti, a differenza dei cani, non sono daltonici. Ma non riconoscono tutti i colori che vedono i nostri occhi.

Il gatto vede il mondo in blu e giallo.

Ma tutti sanno quanto è acuta la loro vista al buio.

Le loro orecchie sembrano riuscire a percepire precisamente da dove proviene un suono, anche molto distante da loro.

Suoni che il nostro orecchio non riuscirebbe mai a rapire.

Ma arriviamo al punto, è vero quindi che i gatti vedono i fantasmi? Ecco svelata la risposta.

È solo una leggenda

Di leggende che hanno come protagonisti i nostri amati gattini, ce ne sono molte. Pensiamo per esempio a chi crede nella sfortuna e ne fa uno stile di vita.

La famosissima leggenda del gatto nero per esempio.

Chi decide di crederci, non permetterebbe mai di farsi attraversare la strada da questo animale. Ma quindi è una leggenda che i gatti vedono i fantasmi?

Ebbene sì, è proprio una leggenda.

Il gatto, che spesso, rimane immobile a guardare il vuoto e che osservandolo ci incute terrore, non sta guardando un fantasma.

Perciò stiamo tranquilli, non è ancora arrivato il giorno in cui dovremo abbandonare per sempre le nostre case.

Il nostro amico, in realtà, sta guardando e sentendo, grazie ai suoi sensi così sviluppati, ciò che il nostro occhio e le nostre orecchie non riusciranno mai a percepire. Ma di tutto ciò che sente e che guarda non c’è nulla di spaventoso.