I gatti hanno una serie di comportamenti tipici, e a chi non piacerebbe davvero saperli interpretare. Non potendo parlare, infatti, questi sono il loro modo di comunicare. A noi spetta il compito di conoscere i loro segnali così da rispondere di conseguenza. In questo modo riusciremo a far sì che il nostro batuffolo sia contento e si senta amato e capito. Uno dei comportamenti piuttosto curiosi che ha il gatto nei nostri confronti è quando si mette a sbadigliare. Non stiamo parlando del classico sbadiglio dovuto al sonno. Ma quando questo è fatto nel preciso istante in cui noi entriamo nella stanza. Infatti, ci sorprenderà sapere che i gatti sbadigliano quando ci vedono per questo curioso motivo che stiamo per spiegare. Scoprendolo ci farà davvero piacere.

Come riconoscere i vari tipi di sbadiglio

Per l’uomo e vari tipi di animali lo sbadiglio è comunemente segno che chi l’ha fatto è piuttosto assonnato. Infatti, gli esperti ci dicono che probabilmente aprire la bocca tanto da sbadigliare sia utile per far entrare i più ossigeno. Questo arriva al cervello rendendoci un po’ più svegli. Lo stesso discorso vale per il gatto. Sbadigliando riesce a risvegliare almeno in parte i propri sensi rendendolo più reattivo. Quindi, ci capiterà certamente di vederlo sbadigliare e stiracchiarsi dopo o prima di un sonnellino. In questi casi è inconfutabilmente un segno di stanchezza. A volte però, il gatto sbadigli anche in momenti che sembrano non avere niente a che fare con sonno. Ad esempio, sbadiglia giusto quando ci vede dopo un certo periodo di tempo in cui eravamo separati. Non deve essere per forza dopo un viaggio di diversi giorni, ma anche semplicemente quando ci spostiamo da una stanza all’altra. Fortunatamente questo non vuol dire che il micio si annoia nel vederci. Anzi, tutt’altro!

I gatti sbadigliano quando ci vedono per questo curioso motivo

Se il nostro gatto sbadiglia e viene verso di noi non è a causa del sonno. Se lo fa tra i miagolii non è perché ha voglia di addormentarsi. Lo stesso può dirsi di un gatto che sbadiglia strofinandosi sulle nostre gambe e camminando vicino ai nostri piedi. In questo caso la ragione che si nasconde dietro a questo gesto è ben altra. Il nostro micio, infatti, e ci sta dicendo che insieme a noi si sente assicuro ed è in cerca di attenzioni. Vuole che gli diamo da mangiare, che giochiamo insieme o che ci facciamo un po’ di coccole. Insomma, il nostro gattino vuole semplicemente passare del tempo con noi. Lo sbadiglio, infatti, in questo caso e per tenersi ben sveglio per potersi godere la nostra compagnia.

