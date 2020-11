Chi ha un gatto avrà imparato a conoscere questa specie in modo sempre più approfondito.

Tuttavia, anche quando si crede di aver scoperto tutto, c’è sempre qualcosa di nuovo pronto a stupire. Ciò vale molto spesso per le cose che coinvolgono i gatti. Spesso si attribuiscono ai gatti capacità divine, se non perfino dei superpoteri.

Vengono adorati e coccolati anche se per il più delle volte sono distaccati e sulle loro. Si dice abbiano sette vite e sono tra i pochi animali in grado di cadere sempre in piedi. Riescono a saltare in alto e a correre velocissimo, hanno i riflessi prontissimi e riescono a vedere molto bene al buio. Inteneriscono quando fanno le fusa e innervosiscono quando graffiano i divani. Eppure chi avrebbe immaginato che i gatti non riescono incredibilmente a fare questa cosa.

La mutazione nei gatti che impedisce loro di sentire il dolce

I sensi non si sono evoluti allo stesso modo in tutte le specie. Il motivo è ben preciso: i sensi rispondono alla principale esigenza evolutiva, la sopravvivenza.

Ne deriva che qualsiasi senso privo di utilità per questa esigenza viene perduto, soprattutto nelle specie animali. Nel caso dei gatti, pare che questi ultimi abbiano delle papille gustative “addormentate” e questo perché non sono in grado di rilevare il sapore dolce. Il motivo è riconducibile a una mutazione casuale dei geni capaci di codificare gli zuccheri.

Non si può ingolosire un felino con i dolci

La mutazione è dovuta al fatto che i felini, a differenza di altri mammiferi e di noi umani, non hanno bisogno degli zuccheri per sopravvivere. In altre parole, mentre per alcuni esseri viventi, i carboidrati semplici sono indispensabili, per i carnivori non vale lo stesso.

È quindi inutile provare a ingolosire un gatto con qualcosa di dolce. Anche se dovesse leccare una caramella, sarebbe più per curiosità che per altro. Insomma, non c’è niente che si possa fare, i gatti non riescono incredibilmente a fare questa cosa.