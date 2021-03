Il 19 marzo è la festa del papà. E come ogni anno c’è il solito problema: cosa regalare per fare bella figura? I Lettori possono stare tranquilli. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno scandagliato la rete alla ricerca delle idee più belle. Tutte le proposte sono comodamente raccolte in questo articolo.

Non sarà difficile trovare qualcosa che piaccia. Si va dal classico coltellino, con un tocco di tecnologia in più, a cose più ricercate come un portachiavi smart e utilissimi strumenti da tenere sempre con sé. Ecco allora quali sono i gadget da regalare alla festa del papà che non possono mancare nelle tasche di ogni uomo.

Un moderno everyday carry

Il portachiavi è un oggetto classico da regalare. Ma la tipologia proposta nell’articolo di oggi sarà completamente diversa dal solito. Orbitkey propone infatti il modello Keysmart, con il quale si possono organizzare le chiavi in stile “coltellino svizzero”. Niente più ingombro né fastidiosi tintinnii in tasca.

Nella stessa categoria, da tenere d’occhio il BitVault di Lever Gear: una mini-cassaforte indistruttibile per nascondere in tutta sicurezza chiavi, medicinali d’emergenza, denaro e piccoli oggetti. Davvero un portachiavi da agente segreto!

L’accendino è un altro grande classico. Ma quello proposto oggi non è il solito regalo già visto. Si tratta dello Sparkr Mini. Ricorda, nella forma, uno Zippo: la differenza è nell’alimentazione elettrica, ricaricabile tramite porta micro USB, che attiva una “fiamma” a croce al plasma, totalmente antivento. Ha anche una piccola torcia LED integrata. Sta nel palmo di una mano, come tutti i gadget da regalare alla festa del papà che non possono mancare nelle tasche di ogni uomo.

Ce n’è per tutti i gusti

Il coltellino da tasca è un oggetto immancabile nella dotazione giornaliera. RegerKnife ne propone uno, pieghevole, con clip, realizzato in materiali di primissima qualità. Ottimo anche il Kershaw Cryo. Ma c’è anche il super noto Victorinox, che realizza coltellini svizzeri di altissima qualità.

Infine, un consiglio sul trasporto dell’equipaggiamento: la splendida borsa tattica Outdoor di G4Free. Realizzata con materiali di grado militare, sarà la compagna ideale e indistruttibile per ogni papà avventuroso!