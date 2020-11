Indiscutibilmente deliziosi, prelibati e molto ricercati in questa stagione, i funghi sono alimenti che si prestano a molte ricette. Versatili e sfiziosi, essi sono anche molto ricchi di proprietà. Infatti, non contengono grassi, possiedono poche calorie e contengono minerali e vitamine che rinforzano il nostro sistema immunitario. In particolare, quest’oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono soffermarsi sulla vitamina D che risulta presente anche nei funghi ma che può variare la sua quantità a seconda di una particolare strategia. Quale?

I funghi andrebbero esposti al sole per almeno 15 minuti prima di cucinarli, lo dice la scienza. Lo studio

Un simpatico e interessante studio, precisamente il “Photobiology of vitamin D in mushrooms and its bioavailability in humans” ha avuto come punto focale il livello di vitamina D-2 presente in 70 grammi di comunissimi funghi acquistati in un supermercato. Si trattava di funghi Champignon per l’esattezza. Secondo i ricercatori a seconda dell’esposizione al sole, i funghi contenevano, prima dell’esposizione diretta ai raggi solari, meno di 30 unità di vitamina D-2. L’esposizione al sole di soli 15 minuti dei funghi, invece, ne faceva aumentare la quantità di circa 157 fino ad un massimo di 754 unità. Questo, hanno sottolineato gli esperti, si verificherebbe anche in condizioni climatiche in cui il sole non è particolarmente forte. Stesso risultato, anche nelle giornate parzialmente nuvolose. Dunque, i risultati di questi test hanno dimostrato come l’esposizione al sole anche solo per pochi minuti aumenti notevolmente la quantità di vitamina D-2 contenuta all’interno del fungo.

Per questo motivo, è consigliabile lasciare a diretta esposizione dei raggi solari i funghi prima di cucinarli. Un ottimo metodo per renderli più ricchi di vitamina D che resisterà anche dopo la cottura.

