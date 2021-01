Sono gustosi ed economici, si preparano in soli quindici minuti e poi è il forno a fare la magia. I funghi freschi sprigionano un profumo intenso, che piace molto ai bambini.

Ecco la ricetta veloce e saporita che si gusta a Pontremoli, la città natale del cantante Irama, dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Gli ingredienti

Di seguito la lista degli ingredienti per quattro persone:

a) 600 grammi di funghi;

b) 500 grammi di patate a pasta gialla;

c) uno spicchio d’aglio (facoltativo);

d) 250 grammi di parmigiano reggiano;

e) 20 grammi di burro;

f) olio extravergine di oliva quanto basta;

g) un cucchiaino di prezzemolo tritato;

h) sale quanto basta.

Ciò che occorre per preparare la crema di latte:

a) 350 ml di latte;

b) 30 grammi di farina;

c) 30 grammi di burro;

d) sale, quanto basta.

La preparazione

Preriscaldare il forno, pulire i funghi con un coltellino e poi passarli con un pezzo di carta da cucina appena inumidito per togliere ogni residuo di terra. Poi lasciarli asciugare dentro un panno.

Ora si mettono a sciogliere il burro e la farina in un pentolino, con un pizzico di sale. Appena il composto prende un colore dorato, unire il latte rimestando velocemente con una frusta. Portare la crema a cottura rimestando per dieci minuti.

Una ricetta perfetta con porcini, finferli, cremini e champignons

Porcini, finferli, cremini e champignon sono perfetti per preparare i funghi alla parmigiana, una delizia invernale ottima anche come piatto di mezzo.

In una padellina antiaderente mettere olio aglio e una parte del prezzemolo, saltare delicatamente i funghi per qualche minuto. Poi unirli alla crema di latte, togliendo l’aglio.

Si possono utilizzare anche i funghi surgelati, ma bisogna utilizzarli appena usciti dal freezer, eliminando velocemente e più possibile il ghiaccio con un pezzo di carta da cucina.

I funghi alla parmigiana, una delizia invernale

Tagliare le patate a fette sottilissime. Possiamo passarle tre minuti in una ciotola d’acqua nel microonde, se si preferisce un risultato super morbido.

Stenderle sul fondo di una teglia leggermente imburrata, spargere sopra uno strato di crema e funghi e proseguire alternando patate e crema, fino a esaurimento degli ingredienti. Coprire l’ultimo strato con crema, una spolverata di prezzemolo e tutto il parmigiano grattugiato.

Le varianti all’emmenthal e al prosciutto cotto

Passare in forno a 200 gradi per trenta minuti, spostando la teglia in alto nell’ultima fase, in modo che si crei una crosta croccante di parmigiano. Variare a piacere, sostituendo il parmigiano con formaggio emmenthal. Oppure aggiungendo uno strato di prosciutto cotto dopo quello di crema e funghi, per due volte.