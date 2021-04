Noi di ProiezionidiBorsa, nei precedenti articoli, abbiamo offerto delle informazioni e consigli per prenderci cura del nostro corpo a 360° gradi. Mani, capelli, viso e il fisico. Eppure c’è anche un’altra parte del corpo non meno importante che a volte trascuriamo. Stiamo parlando della salute dentale.

I denti sono essenziali e non diciamo i motivi perché è ovvio. Però capita spesso di trascurarli, soprattutto coloro che hanno paura del dentista. Quando andiamo dall’esperto dentale per un controllo, i denti possono fare male ma questo perché siamo noi a fare del male ai nostri denti in primis. E faremmo ancora più male a non andare dal dentista. Problemi come le carie e il tartaro insorgono per ciò che mangiamo e perché non laviamo bene e spesso i denti. Ma un altro problema che insorge, non per ciò che mangiamo ma per ciò che aspiriamo, sono le macchie gialle o marroni scuro provocate dalla nicotina.

I fumatori apprezzeranno questo prodotto naturale per eliminare le macchie di nicotina dai denti

Lo sanno bene i fumatori quanto i denti giallastri siano fastidiosi da guardare. Nei casi più gravi i denti, invece, tendono ad avere macchie marroni scuro, causati dal catrame, che porterebbero all’aumento di placca e tartaro.

La prima cosa da fare è sicuramente smettere di fumare e seconda cosa andare dal dentista. Per chi non volesse ricorrere al dentista poiché ha “paura” c’è un rimedio della nonna. I fumatori apprezzeranno questo prodotto naturale per eliminare le macchie di nicotina dai denti, ottimo per lo sbiancamento.

Stiamo parlando del bicarbonato. Messo sopra le setole dello spazzolino e spazzolando i denti si potranno vedere i risultati. Ciò nonostante, è sempre utile chiedere consigli al dentista per la durata di questo metodo. Infatti non deve diventare un’abitudine quotidiana poiché può diventare pericoloso per lo smalto. Ma focalizziamo l’attenzione sui dentifrici appositi per i fumatori che contengono appunto il bicarbonato di sodio, che si trovano in commercio.

Altri rimedi

Non c’è bisogno di dire che bisogna lavarsi spesso i denti durante la giornata. Contro l’alitosi provocata dal fumo di sigaretta esistono dei collutori specifici. Inoltre, in farmacia si possono acquistare delle strisce sbiancanti da utilizzare almeno due volte al giorno.