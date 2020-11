Con l’arrivo del freddo, si sa, si tende a mangiare di più per scaldarsi e consumare più calorie per via del freddo. Si tende a friggere di più e a preparare pasti sostanziosi per affrontare al meglio le giornate invernali fuori di casa. Un contorno fritto che viene dal Piemonte e ci aiuta in questo, sono i friciulin di patate.

I friciulin di patate, un contorno fritto piemontese, sono delle frittelline di patate che possono essere fatte in modo molto semplice nella nostra cucina di casa. Vediamo cosa ci occorre per preparare degli ottimi friciulin.

Ingredienti

a) 500 gr di patate;

b) due uova;

c) due manciate di parmigiano;

d) mezzo bicchiere di latte;

e) una noce di burro;

f) sale;

g) olio.

Per preparare i friciulin di patate, un contorno fritto piemontese, bisogna innanzitutto lessare le patate in abbondante acqua salata. Dopo la bollitura vanno passate nel passapatate dove si otterrà una purea di patate farinosa. Aggiungere il burro e le uova e mescolare bene il composto che verrà fuori, per amalgamare bene gli ingredienti tra di loro. Aggiungere quindi il parmigiano e il latte e continuare a mescolare finché non si otterrà una pasta cremosa e pronta per la sua frittura.

Scaldare l’olio e portarlo al punto di frittura indicato dalla confezione della scatola. C’è infatti un punto di fumo per ogni tipo di olio che si utilizza.

Quando l’olio è caldo, con l’aiuto di un cucchiaio, formare delle frittelline di forma ovale che verranno tuffate nell’olio bollente. Cuocere entrambi i lati finché la frittellina non diventa dorata su entrambe le parti. Scolare dall’olio e tamponare le frittelline ottenute in carta da frittura. I nostri friciulin sono quindi pronti per essere mangiati. Possono essere aromatizzati con erbe aromatiche da aggiungere nell’impasto come, per esempio, il rosmarino o la salvia. Servire calde.