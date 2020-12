I French toast pronti in due minuti al microonde per una colazione gustosa e piena di energia 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono in molti a chiedersi quale sia il segreto per preparare ricette sfiziose e invitanti. La risposta, ovviamente, non è una sola. Il successo in cucina dipende da molti fattori, primo fra tutti l’occasione per la quale si sta decidendo di cucinare.

Vi sono, ad esempio, delle occasioni in cui si ha tutto il tempo a disposizione per poter decidere cosa preparare ed essere sicuri di non saltare neanche un passaggio nell’eseguire la ricetta. In altre situazioni, invece, il tempo è un lusso che non ci si può permettere.

Proprio per questo, in questi casi, il segreto per un’ottimo piatto consiste nell’eseguire una ricetta semplice e veloce, che però regali un risultato soddisfacente.

I vantaggi del microonde

Negli ultimi decenni la società ha visto cambiare i propri ritmi di vita e di lavoro. Oggi tutto sembra essere più frenetico e il tempo per rilassarsi sembra scomparire rispetto a quello impiegato nel lavoro o nello studio.

Per quanto questo abbia dei vantaggi dal momento che rende la società più produttiva, di certo, esiste anche il rovescio della medaglia. Il tempo per coltivare un hobby, o per occuparsi di sé e della propria casa, deve essere messo in secondo piano. Il fatto che si abbia fretta anche in cucina, però, non deve necessariamente voler dire preparare piatti di qualità peggiore.

Esistono diversi metodi per poter cucinare ottime pietanze in pochi minuti e seguendo semplici passaggi. In questo, di certo, un aiuto lo dà il forno a microonde. Grazie ai principi fisici per i quali funziona, questo elettrodomestico permette di risparmiare tantissimo tempo in cucina, e donare al contempo risultati straordinari.

A tal proposito, in questo articolo, presentiamo la ricetta dei French toast pronti in due minuti al microonde per una colazione gustosa e piena di energia.

Un minuto alla massima potenza

Gli ingredienti necessari sono costituiti da un uovo, latte, burro, pane in cassetta e un pizzico di cannella. Una volta tagliato il pane a cubetti, basterà metterlo in una tazza insieme agli altri ingredienti precedentemente mescolati.

Il tutto andrà in microonde alla massima potenza per un minuto, o due se si vuole una maggiore cottura. In questo modo, in pochissimo tempo, e in tre semplici passaggi, si potrà gustare un’ottimo pasto e iniziare la giornata con il piede giusto.

I French toast sono ottimi, tra l’altro, anche per una merenda da consumare al lavoro o in università. Ecco, dunque, la ricetta dei French toast pronti in due minuti al microonde per una colazione gustosa e piena di energia.