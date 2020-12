Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Natale non è Natale senza dei buoni biscotti alle spezie cucinati in famiglia. Con stampi, formine e glassa decorativa poi diventeranno dei veri e propri capolavori di bontà. Il loro odore penetrante pervaderà la nostra cucina, e saranno bellissimi sia per decorare la tavola e l’albero di Natale sia da regalare. Quella che vedremo oggi è la ricetta dei fragranti biscotti di Natale alle spezie con la “B” maiuscola. Vediamo assieme cosa ci serve e come si preparano.

Ingredienti

Gli ingredienti per questi deliziosi biscotti sono:

a) 500g di farina 00;

b) 200g di burro;

c) 150g di miele;

d) 180g di zucchero di canna;

e) 2 cucchiaini di lievito;

f) 180-200g di acqua;

g) 1 cucchiaio di cannella in polvere;

h) 1 cucchiaio di zenzero in polvere;

i) 1 cucchiaio di anice stellato in polvere;

l) ½ cucchiaio di chiodi di garofano in polvere.

Preparazione dei fragranti biscotti di Natale alle spezie

I fragranti biscotti di Natale alle spezie con la “B” maiuscola non sono per nulla complicati da preparare. In una pentola sul fuoco bisogna far scaldare l’acqua, il miele, lo zucchero e tutte le spezie. Mescolare frequentemente portando a ebollizione. Spegnere quindi il fuoco e unire il burro. Dopo che quest’ultimo si sarà ben sciolto, aggiungere anche il lievito e la farina. Mescolare tutto assieme sempre all’interno della pentola; se vogliamo possiamo finire la lavorazione con le mani. L’impasto sarà pronto quando sarà omogeneo; facciamo quindi una palla e avvolgiamola nella pellicola trasparente. Una volta raffreddato, collocare l’impasto in frigo e lasciar riposare per tutta la notte. Non preoccupiamoci se la consistenza sarà leggermente molle, il freddo la compatterà comunque.

Il giorno seguente prendiamo la nostra palla e manipoliamola per ammorbidirla. Con un mattarello creiamo quindi dei fogli di circa 3mm di spessore. È questo il momento di dare libero sfogo alla fantasia, con stampini o tagliando le forme che vogliamo con un coltello. Poniamo quindi i nostri biscotti su una teglia ricoperta da carta forno. Cuocere in forno già caldo a 170 °C per circa 10-15 minuti. Quando saranno cotti facciamoli raffreddare su una graticola.

I fragranti biscotti alle spezie sono pronti. Il profumo sarà così intenso che avvolgerà tutta la casa! E il sapore è un vero e proprio tripudio di gusti speziati che faranno innamorare chiunque di questa ricetta. Il Natale sarà più vero con questi biscotti, provare per credere.