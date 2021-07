Resta ancora una settimana di tempo per poter partecipare a questo interessante concorso bandito dall’ESMA a fine giugno.

Ricordiamo che l’ESMA è l’European Securities and Markets Authority, ovvero l’Autorità centrale europea che sorveglia il mercato finanziario. Nata a gennaio del 2011 ha sede a Parigi e vi partecipano tutte le Autorità di vigilanza bancaria UE. In estrema sintesi, tutela la stabilità del sistema finanziario UE e indirettamente anche tutti noi risparmiatori.

Dunque, i fortunati laureati che vinceranno questo concorso avranno stipendi fino a quasi 7.000 euro al mese.

Il concorso ESMA riservato a questi fortunati laureati

Il concorso ESMA mira a reclutare risorse per i posti vacanti di Legal Officer (LO) presso il Legal and Enforcement (LEX) Department. E allo stesso tempo ha il fine di costituire un elenco di riserva di candidati pronti a subentrare sia nella Legal Unit sia nell’Enforcement Team.

L’art. 2 del bando presenta una descrizione delle principali mansioni da assolvere.

Ai vincitori del concorso verrà chiesto di produrre analisi e consulenza legale, interventi o misure di convergenza. Inoltre, di stendere e revisionare testi, documenti e atti legali entro il raggio d’azione ESMA.

Infine i selezionati dovranno assistere a possibili procedimenti legali, specie dinanzi la Commissione di ricorso e la Corte di Giustizia UE.

Destinatari e requisiti che devono possedere i candidati

Per poter partecipare al bando occorre essere in possesso della cittadinanza in uno degli Stati membri UE o della Norvegia, Islanda o Liechtenstein. Occorre inoltre godere dei pieni diritti di cittadino, idoneità fisica ed essere in regola circa il servizio di leva. È inoltre richiesta l’ottima padronanza di una lingua dell’UE e la conoscenza soddisfacente di una seconda lingua UE.

In merito alla formazione scolastica, si chiede il possesso della laurea in Giurisprudenza. In particolare i candidati devono padroneggiare il diritto finanziario e amministrativo UE.

Quanto a quella professionale, invece, è richiesta almeno 1 anno di esperienza come avvocato o ufficiale legale presso un ente pubblico nazionale. Oppure presso una delle istituzioni o agenzie UE, o in studi professionali privati che si occupino di diritto mobiliare e societario.

Infine, i candidati devono possedere esperienza nella redazione di consulenze legali.

Ecco i fortunati laureati che vinceranno questo concorso avranno stipendi fino a quasi 7.000 euro al mese

Per questa selezione l’ESMA ha previsto una fase di pre-screening per vagliare il possesso dei criteri di idoneità. Nella fase successiva i candidati prescelti saranno valutati in base ai requisiti generali e preferenziali eventualmente posseduti.

Al termine delle due fasi, i 15 candidati che avranno riportato il punteggio più alto accederanno prima a una prova scritta e, in caso di esito positivo, a quella orale.

Le assunzioni per giuristi prevedono 5 anni di contratto con la possibilità di rinnovo e trasformazione in tempo indeterminato. Molto ghiotta la retribuzione per gli addetti al Legal Officer, perchè può arrivare fino ai 7mila euro al mese in base alle esperienze e alle capacità del candidato.

La domanda di partecipazione è solo online, accedendo dalla sezione “careers” del relativo sito istituzionale. Il termine ultimo di inoltro della domanda è fissato per la mezzanotte di giovedì 22 luglio.

