Non tutte riescono a rinunciare, anche nelle giornate estive più afose, ad un make up impeccabile è perfetto. Il sole, il caldo, il sudore e particolari tipi di pelle grasse non aiutano affatto a rendere il viso ben truccato.

Il make up durante il periodo estivo è destinato facilmente a rovinarsi, a sciogliersi e diventare poco presentabile.

Niente paura esistono dei segreti per mantenere il trucco perfetto, fresco e come appena fatto.

Ora vedremo i formidabili trucchi per avere un make up perfetto e non farlo sciogliere quando fa caldo

La prima cosa da fare è quella di lavare accuratamente il viso, evitando di utilizzare detergenti con oli.

Per donare un po’di freschezza e turgore al viso sudato e per prepararlo all’applicazione del trucco è consigliabile passare delicatamente un cubetto di ghiaccio sulla pelle.

Il ghiaccio raffredderà la pelle e chiuderà i pori.

Idratare la pelle applicando la crema specifica e lasciarla assorbire bene.

Dopodiché distribuire bene il primer che grazie alla sua base opacizzante risulterà molto utile per impedire al make up di sciogliersi e per farlo resistere più a lungo anche d’estate.

Il primer crea una base liscia, ideale per far aderire bene il trucco alla pelle.

Successivamente applicare il fondotinta, se in polvere preferire quello minerale, che non rilascerà un effetto lucido sulla pelle, se liquido scegliere quello opacizzante.

Durante i mesi caldi si dovrebbero utilizzare trucchi non liquidi, la polvere infatti aiuta ad assorbire parte del sudore e del sebo prodotto.

Il tutto dovrà essere fissato poi con qualche puff di cipria in polvere che opacizzerà la cute e renderà il make up più duraturo.

La base trucco deve essere assolutamente leggera per ottenere non solo un effetto quanto più naturale possibile, ma anche per evitare che l’eccessivo trucco possa colare.

Si può sostituire il fondotinta con una buona crema idratante colorata, decisamente più leggera ma altrettanto coprente.

Per gli occhi validi alleati sono i trucchi waterproof, molto resistenti all’acqua, e dunque anche in grado di tollerare bene umidità e sudore.

Consigliabile anche in questo caso applicare prima un primer oppure il correttore, poi l’ombretto a lunga durata, da preferire sempre quelli in polvere, non brillantinati per una resa migliore.

Scegliere sempre rossetti a lunga durata.

Sia per l’applicazione dei lip-gloss, sia per l’applicazione dei rossetti classici, un efficace soluzione è quella di applicare come base una matita labbra, in qualsiasi caso non svanirebbe subito.

Come tocco finale si può utilizzare uno spray fissante a base di acqua termale per aiutare il fissaggio del trucco.

Ecco dunque i formidabili trucchi per avere un make-up perfetto e non farlo sciogliere quando fa caldo.

