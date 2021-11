Le spese che la nostra famiglia si trova a dover affrontare sono molte e a volte è difficile arrivare a fine mese con dei soldi extra. Se si ha un affitto e una famiglia numerosa, poi, le cose sono ancora più difficili.

Come se non bastasse, tra poco arriverà l’inverno. Questo porterà ad aumenti in bolletta, dovuti al maggior utilizzo del riscaldamento. Ovviamente, poi, ci sarà anche il Natale, il momento dell’anno in cui tanti soldi vengono spesi nei regali ad amici e familiari.

Per queste ragioni è importante trovare un modo per risparmiare soldi in questo periodo autunnale. Oggi, quindi, cerchiamo di trovare degli stratagemmi per non arrivare all’inverno con il portafoglio vuoto. Scopriamo, quindi, i fondamentali consigli da seguire per risparmiare tanti soldi in preparazione all’inverno.

Ecco che cosa dovremmo fare

Ci sono vari aspetti a cui dovremmo fare attenzione. La prima cosa è cercare di mantenere l’autocontrollo. Carte di credito, bancomat e shopping online rendono davvero molto facile spendere soldi. Prima di lanciarci nell’ennesimo acquisto su un negozio online, fermiamoci a pensare se ne abbiamo davvero bisogno.

Invitiamo, ad esempio, ad aspettare almeno tre settimane prima di acquistare un oggetto non indispensabile. Se dopo tre settimane vorremo ancora comprarlo, allora lo prenderemo. Ma può darsi che in questo lasso di tempo ci accorgiamo che dopotutto non ci serve molto.

L’autocontrollo può eliminare spese inutili, ma non tocca tutti i nostri acquisti. Per tutti gli altri, abbiamo bisogno di impostare un budget. Possiamo farlo su carta, su Excel o su applicazioni dedicate per telefono. Dobbiamo fare un buon lavoro, dividendo le spese per categoria, ad esempio “bollette”, “cibo”, “tempo libero” e così via.

Per ciascuna categoria diamo un budget che non dobbiamo sforare. Se per caso sforiamo su cose importanti, come bollette e cibo, cerchiamo di recuperare spendendo meno in altre cose meno utili.

Il budget è il primo passo per tenere a bada tutte le spese, però deve essere trattato con cura. Non è sufficiente, infatti, controllare a fine mese ciò che si è speso, ma è anche importante tracciare l’andamento nel tempo. Ogni mese dobbiamo vedere quanto abbiamo speso di più o di meno rispetto ai mesi precedenti.

Ad esempio, guardando le bollette noteremo probabilmente che ora le spese per il riscaldamento si stanno alzando. Questo significa che durante i mesi freddi avremo bisogno di un budget più alto per queste spese e quindi dovremo forse tagliare da altre parti.

Chi, invece, vuole consigli su come proteggere il risparmio dall’inflazione nei prossimi mesi può leggere questo articolo.