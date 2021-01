Guardando le pubblicità è facile vedere i sofficissimi pancakes trasformati in protagonisti di una colazione da favola. E come potrebbe essere diversamente? Questi dolci sono deliziosi, si abbinano perfettamente con creme, marmellata e frutta e la loro morbidezza è assolutamente irresistibile. Esistono però dei pancakes che vengono dal Giappone e che sono ancora più alti e soffici dei classici. Impariamo quindi a preparare i fluffy pancakes perfetti per una deliziosa colazione.

Ingredienti

Divertiamoci a preparare questi particolari pancakes. Per farlo abbiamo bisogno di:

40g di farina manitoba;

25g di zucchero;

20ml di latte;

3g di lievito per dolci;

2 uova.

La farina manitoba è più ricca di glutine rispetto alle altre, perciò renderà più stabili e solidi i nostri pancakes. Questi pancakes possono essere mangiati da soli, ma sono ancora più golosi se guarniti. Possiamo spalmare sopra la nutella o una marmellata, ma anche frutta fresca a pezzi (banane, mirtilli, ecc) o granella di nocciole. Perfetto anche il miele, che solitamente nelle pubblicità accompagna sempre i pancakes, e con la panna montata.

Preparazione dei pancakes

Per preparare i fluffy pancakes perfetti per una deliziosa colazione iniziamo aprendo le uova e separando i bianchi dai rossi. Con una frusta elettrica montiamo i bianchi dentro una ciotola ampia, quindi man mano aggiungiamo lo zucchero fino ad ottenere una consistenza densa. Ora con un cucchiaio aggiungiamo uno per volta i due tuorli: attenzione a girare sempre muovendoci dal basso verso l’alto per non smontare la neve. Sempre girando con il cucchiaio aggiungiamo prima il latte a filo e poi la farina e il lievito setacciati assieme poco per volta. Continuiamo a mescolare fino ad ottenere un composto uniforme.

Mettiamo una padella antiaderente sul fuoco, scaldiamola e imburriamola leggermente, quindi aggiungiamo il nostro impasto dandogli la giusta forma. Possiamo aiutarci in quest’operazione con un

da gelato, ma anche un cucchiaio andrà bene. Terminiamo aggiungendo nella padella un po’ di acqua, circa due cucchiai, quindi copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per 5 minuti a fuoco basso. Passato questo tempo giriamo i pancakes e come prima aggiungiamo l’acqua, copriamo e lasciamo cuocere altri 5 minuti.

I fluffy pancakes sono pronti! Mangiamoli ancora caldi per poter godere appieno della loro incredibile morbidezza e della loro assoluta dolcezza.