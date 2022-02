Il riciclo creativo può esserci davvero utilissimo in tanti aspetti della nostra vita. Infatti, sfruttando quest’arte al massimo delle sue potenzialità, potremo realizzare delle creazioni incredibili con il minimo sforzo. Ci basterà capire quali sono effettivamente gli oggetti, che possiamo trasformare e a cui possiamo dare una seconda chance, per modo di dire. Compreso ciò, sarà semplicissimo mettere in pratica i consigli che stiamo per elencare e sfruttare il riciclo creativo ogni giorno all’interno delle mura della nostra casa.

Riciclo creativo in casa, ecco alcune idee davvero formidabili che potrebbero aiutarci in quest’arte che unisce diletto e utilità

Di riciclo creativo avevamo già parlato in passato, soprattutto per la quantità di idee che si possono avere in merito. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come riutilizzare dei semplici tappi di plastica. Oppure, ancora in un altro articolo, avevamo evidenziato dei modi davvero straordinari per dare nuova vita a delle vecchie cravatte, che ormai teniamo nascoste nel cassetto. Oggi continuiamo, vedendo come possiamo riutilizzare i flaconi del detersivo ormai finiti. Una prima idea, davvero utile soprattutto per l’arredamento della nostra casa, è realizzare un finto vaso in finta pietra. Tagliamo a metà il contenitore e dipingiamolo con del grigio molto scuro e intenso, assicurandoci di fare almeno due o tre passate. Quando il colore sarà ben asciutto, potremo appendere il nostro vaso di finta roccia su qualche parete, contornandolo da piante come l’edera che possano evidenziarne la bellezza.

I flaconi del detersivo ormai vuoti non finiranno mai più nella spazzatura perché ora conosciamo questi riutilizzi utilissimi e davvero sorprendenti

Ma i flaconi possono essere usati ancora in tanti modi diversi. Per esempio, possono diventare dei fantastici contenitori per il cucito. Ci basterà operare una linea al centro, tagliando la metà esatta del contenitore. Prendiamo ora la parte inferiore e attacchiamola sulla parete del salotto o della stanza dove siamo soliti cucire. Qui, potremo tenere tutti i nostri oggetti, così da non impazzire più perché non troviamo l’ago o il filo che ci servono per le nostre creazioni. Dunque, ora possiamo dirlo con estrema certezza. I flaconi del detersivo ormai vuoti non finiranno più nel nostro cestino, perché siamo consapevoli di quanto possano tornarci utili. Ci basterà mettere in pratica le idee appena suggerite, o anche provarne di altre. In questo modo, li sfrutteremo al massimo, evitando inutili sprechi.

