I fiori recisi sono una bellissima decorazione per casa nostra. Purtroppo però hanno spesso vita breve. Una volta tagliati i fiori infatti tendono ad appassire dopo pochi giorni. Sono però diversi i metodi disponibili per allungare la loro vita e i fiori recisi sopravvivranno più a lungo grazie a questo trucco sorprendente.

Un po’ di prevenzione

Prima di tutto però bisogna adottare alcune buone abitudini per allungare la vita ai fiori. Queste andrebbero adottate sempre anche quando non si usano altri trucchi. Prima di tutto bisogna fare attenzione alla posizione dei fiori. Questi non vanno posti sotto una luce diretta ma nemmeno al buio. È poi importante cambiare l’acqua regolarmente e che questa non sia troppo calda o troppo fredda.

È anche consigliato accorciare leggermente il gambo ogni giorno. Si devono anche rimuovere le foglie morte o quelle sotto il livello dell’acqua. Dopo aver applicato questi consigli possiamo però allungare ancora la vita dei nostri fiori.

Nutrire i fiori

Ebbene sì, anche una volta recisi i fiori hanno bisogno di nutrimento. In questo modo tramite il loro gambo continueranno ad assimilare nutrimenti utili. Ovviamente non è possibile fermare del tutto il loro appassimento, ma possiamo ritardarlo. Tra i tipi di “cibo” con cui possiamo nutrire i nostri fiori spiccano ad esempio lo zucchero e il limone. Esiste però un altro ingrediente segreto che possiamo aggiungere. I fiori recisi sopravvivranno più a lungo grazie a questo trucco sorprendente che ha a che fare con le bibite gassate.

Esatto, versando un po’ della nostra bibita preferita potremo aiutare i nostri fiori. Attenzione però, anche in questo caos il nutrimento arriverà dallo zucchero contenuto nella bibita. Sono quindi da evitare le bibite senza zucchero o con dolcificanti alternativi. È inoltre sconsigliato optare per bibite troppo scure perché queste sono tendenzialmente troppo acide. Per aiutare ulteriormente i fiori è possibile anche aggiungere qualche goccia di candeggina. Questa sostanza è infatti perfetta per eliminare i microorganismi che proliferano nell’acqua.