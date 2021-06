I fiori di zucca sono un ingrediente davvero versatile in cucina e riescono a rendere speciale ogni ricetta.

Possiamo friggerli, inserirli come condimento di primi e secondi piatti, oppure consumarli come antipasti.

Oggi vedremo in che modo i fiori di zucca sono i protagonisti indiscussi di queste 5 deliziose ricette semplici e veloci che tutti vorranno sicuramente imitarci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Un risotto da leccarsi i baffi

Iniziamo con un primo piatto leggero e gustoso. Innanzitutto, puliamo e tagliamo le zucchine, facciamole soffriggere con olio ed aglio ed uniamo i gamberetti sgusciati. Dopo di che puliamo e tagliamo a listerelle i fiori di zucca, inseriamoli nel condimento e lasciamo cuocere lentamente. Ora facciamo tostare il riso in un’altra padella e continuiamo la cottura aggiungendo del brodo di pesce. Una volta cotto uniamo riso ed il condimento mantecando poi con una noce di burro fredda.

Spaghetti al pesto di fiori di zucca e pesce spada

Per preparare il pesto aggiungiamo in un mixer i fiori di zucca puliti e privati del pistillo, le foglie di basilico, le noci ed olio EVO. Aggiungiamo poi del parmigiano, sale e pepe e mescoliamo con un cucchiaio.

In una padella antiaderente facciamo soffriggere olio ed aglio ed inseriamoci il pesce spada tagliato a dadini. Sfumiamo con del vino bianco e lasciamo cuocere a fuoco dolce. Una volta cotti gli spaghetti saltiamoli insieme al pesce spada aggiungendo un mestolo di acqua di cottura ed il pesto di fiori zucca.

Fiori di zucca ripieni

Ora è il momento di una ricetta semplice da fare al forno: fiori di zucca ripieni di ricotta e speck.

Puliamo i fiori di zucca ed eliminiamo il pistillo mentre in una terrina amalgamiamo la ricotta, l’uovo, parmigiano e speck. Farciamo i fiori di zucca con questo composto e poi disponiamoli su una teglia rivestita da carta forno. Irroriamo i fiori con olio e pan grattato per poi infornare il tutto a 180 gradi per 15 minuti.

I fiori di zucca sono i protagonisti indiscussi di queste 5 deliziose ricette semplici e veloci che tutti vorranno sicuramente imitarci

Ora procederemo con la preparazione degli ultimi due piatti davvero semplicissimi. Per fare i fiori di zucca fritti in pastella dobbiamo prima privarli del pistillo, lavarli e poi lasciarli ad asciugare. Ora tagliamo la mozzarella a dadini ed inseriamola all’interno del fiore con un’acciuga per poi chiudere l’estremità arrotolandola. Inseriamo il fiore nella pastella e poi immergiamoli in abbondante olio bollente.

Terminiamo con un antipasto da preparare in meno di 10 minuti. Preriscaldiamo il forno ad almeno 200 gradi, tagliamo delle fette di pane e puliamo i fiori di zucca come spiegato precedentemente. Ora disponiamo sul pane delle fette di mozzarella, un fiore di zucca, olio EVO, sale e pepe ed inforniamo.