La natura è meravigliosa: è in grado di regalarci piante e fiori spettacolari dalle forme e colori più vari. In questo articolo, vogliamo fare conoscere una pianta molto particolare: infatti, i fiori di questa pianta dalla bellezza insolita ricordano una farfalla. Stiamo parlando della dalechampia: scopriamo insieme le sue specificità.

Le sue caratteristiche

La dalechampia è anche detta vite farfalla costaricana proprio perché le sue infiorescenze sono a forma di farfalla. Questa pianta di tipo rampicante perenne originaria del centro e sud America può raggiungere grandissime altezze se coltivata bene. Le sue foglie sono di colore verde scuro e può presentarsi in due forme: a forma di cuore oppure lanceolata, ma in entrambi i casi con l’apice appuntito. I fiori sbocciano in estate e durano diversi mesi, fino agli inizi dell’inverno.

Come coltivarla

Per far crescere bene questa splendida pianta, è necessario fornirle un terreno adeguato. Il terriccio migliore per la dalechampia deve essere umido e ricco di nutrienti. Possiamo fornirgli un terriccio universale misto a ghiaia o un altro materiale drenante. Questa pianta vuole essere annaffiata frequentemente, soprattutto nei mesi più caldi. È importante però evitare i ristagni perché la danneggerebbero in fretta. In inverno, invece, dobbiamo annaffiarla in maniera più sporadica, quando notiamo che il terriccio è quasi asciutto. Per quanto riguarda la concimazione, possiamo concimarla dall’inizio della primavera fino all’inizio d’autunno.

Consigli

Consigliamo di usare concime liquido e di diluirlo con l’acqua per l’annaffiatura una volta ogni due settimane. In questo modo avremo una fioritura rigogliosa fino ai primi freddi. Questa pianta può essere coltivata sia in vaso, sia nella terra, ma per farla crescere bene in vaso è necessario fornirle lo spazio necessario. Dunque, dobbiamo dotarla di un vaso grande, largo e profondo. Essa vive bene anche in appartamento. Invece, se messa su una recinzione o altro sostegno, questi verranno sommersi dal verde e dalla bellezza dei suoi fiori. I fiori di questa pianta dalla bellezza insolita ricordano una farfalla: la dalechampia colorerà di rosa i nostri ambienti interni ed esterni.

