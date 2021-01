I fiori da mettere nel proprio appartamento per avere fortuna, ricchezza e amore nel nuovo anno

All’inizio di un nuovo anno, ognuno segue i propri riti per cercare di attirare una sorta favorevole. Anno nuovo, vita nuova, si dice. E allora perché non cercare di essere più fortunati in questa nuova vita? Si possono comprare talismani, oggetti e simboli che possano aiutare a raggiungere la positività. E, perché no, anche dei pezzi di arredamento per la propria casa. Per esempio, esistono anche dei fiori da mettere nel proprio appartamento per avere fortuna, ricchezza e amore nel nuovo anno. Vediamo quali sono e che proprietà ha ognuno di loro.

I fiori della ginestra

La ginestra è molto nota per le sue proprietà. I suoi fiori, infatti, pare siano capaci di regalare fortuna e denaro a chiunque. Se li si possiede nella propria casa, insomma, si può stare tranquilli. I fiori della ginestra ci aiuteranno a rendere quest’anno migliore!

Consigliamo anche la ninfea e del biancospino

Monet le rappresentava in modo eccelso e averne una in casa è sicuramente segno di buon auspicio. I fiori di ninfea, infatti, sono un simbolo di rinascita, crescita e cambiamento e riesce a donare speranza a chiunque la voglia accogliere nella propria casa. Lo stesso vale per le bellissime orchidee e per l’elegante biancospino!

Gli ammalianti fiori blu della genziana

Se si vuole attirare fortuna e salute, i fiori blu della genziana sono davvero l’ideale. La bellezza di questi fiori è davvero incommensurabile e la loro eleganza renderà la casa di chiunque perfetta. Solo a guardarli già si sta meglio! In alternativa, si può optare anche per la primula. Facilissima da coltivare, annuncia solitamente la primavera ed è simbolo di giovinezza. Sicuramente donerà tanta felicità a tutta la famiglia!

Per gli innamorati invece c’è un fiore in particolare

Per tutti coloro che si sono innamorati, che hanno iniziato una nuova relazione o sono appena andati a convivere, il consiglio è solo uno. Quello di procurarsi i meravigliosi fiori gialli del vischio da mettere appeso alla porta del proprio salotto. Questi, infatti, favoriranno le unioni e le relazioni!

Dunque, ecco i fiori da mettere nel proprio appartamento per avere fortuna, ricchezza e amore nel nuovo anno. Ovviamente questi consigli non sono basati su ricerche scientifiche, ma su tradizioni popolari arrivate fino a noi. Ma un po’ di fortuna non guasta mai, quindi perché non provare?

