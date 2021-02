I finocchi sono ortaggi conosciuti per le loro proprietà benefiche. Infatti, sono ricchi di vitamine e sali minerali e vengono inseriti in numerosissime diete. Questo, sia perché hanno pochissime calorie, sia per il supporto che possono dare nell’alleviare alcuni disturbi.

I finocchi, però, possono essere gustati anche in modi diversi e sfiziosi rispetto alla classica insalata. In questa ricetta verranno proposti i finocchi gratinati al forno con aggiunta di mozzarella.

Si tratta di un piatto davvero semplice e veloce da preparare che potrà essere utilizzato come contorno di secondi di pesce o carne.

Tuttavia, la presenza della mozzarella, lo rende anche un’ottima soluzione come piatto unico.

Ecco come preparare i finocchi protagonisti di un contorno semplice e cremoso pronto in pochi minuti.

Ingredienti

Elenchiamo, di seguito, gli ingredienti occorrenti per quattro persone:

a) due finocchi;

b) una mozzarella;

c) Parmigiano Reggiano, quanto basta;

d) olio evo, quanto basta;

e) sale, quanto basta;

f) pepe, quanto basta;

g) origano, quanto basta.

Preparazione

Per rendere i finocchi protagonisti di un contorno semplice e cremoso pronto in pochi minuti si consiglia di scegliere degli ortaggi freschissimi. L’attenta scelta è importante per portare in tavola un contorno super profumato e saporito.

Prendere i finocchi, rimuovere le parti esterne più dure e pulirli molto attentamente sotto l’acqua per eliminare eventuali residui di terra.

A questo punto, gli ortaggi andranno divisi a metà e ancora passati sotto l’acqua.

Tagliare i finocchi a fette o a spicchi e metterli a cuocere in una pentola con acqua salata per circa mezz’ora.

Mentre i finocchi cuociono, prendere la mozzarella e tagliarla a fette, o a pezzettini; la scelta dipenderà dal gusto personale.

Una volta che i finocchi saranno quasi cotti sistemarli in una teglia da forno, aggiungere un po’ di pepe e ricoprirli con i pezzettini di mozzarella.

Se si preferisce è possibile rivestire la teglia con della carta da forno.

Aggiungere una spolverata di Parmigiano, di origano e un filo di olio evo prima di infilarli in forno.

Infornare i finocchi a 180 gradi per circa un quarto d’ora. Saranno pronti quando mozzarella e formaggio risulteranno sciolti.

Una volta cotti sarà possibile servirli sia caldi che freddi. Anche se, per apprezzare maggiormente questo piatto sarà preferibile gustarlo caldo.